Canciller iraní: La Casa Blanca está ahora suplicando al mundo que compre crudo ruso

RT:-El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló este viernes que EE.UU. «suplica» ahora a otros países que compren petróleo ruso, después de que la víspera Washington autorizara la venta de crudo y de productos petrolíferos de origen ruso cargados en buques antes del 12 de marzo de este año.

«Estados Unidos pasó meses presionando a la India para que dejara de importar petróleo de Rusia. Tras dos semanas de guerra con Irán, la Casa Blanca ahora está suplicando al mundo —incluida la India— que compre crudo ruso», escribió el canciller iraní en su cuenta de X.

En este contexto, llamó la atención sobre el equívoco de Europa, al pensar que respaldar el conflicto contra Irán «le valdría el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia». «Patético», subrayó.

La licencia de EE.UU. autoriza hasta las 12:01 del 11 de abril todas las transacciones que estaban prohibidas por las autoridades enumeradas en el documento, siempre que sean «normalmente incidentales y necesarias» para la venta, entrega o descarga de esos cargamentos. Se detalla que la autorización se aplica a «cualquier buque», incluidos los bloqueados en virtud de esas autoridades. La medida se toma en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos a causa de la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la decisión de suavizar las sanciones estadounidenses impuestas sobre el petróleo ruso contribuirá a la estabilización de los mercados energéticos. En la misma línea, Peskov expresó que el conflicto en Oriente Medio puede provocar una crisis en el sector energético a nivel mundial, por lo que la reciente decisión de Washington en cierta medida podría aplacar la situación. «Porque sin volúmenes suficientes de petróleo ruso, la estabilización del mercado es imposible», subrayó.