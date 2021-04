Chú Vásquez, lloroso, muestra la imagen de un gobierno puesto contra la pared y de rodillas por la inseguridad ciudadana

Por Robert Vargas

La escena en la que el Ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu-Vasquez, se mostró lloroso ante la prensa nacional y local en Santo Domingo Este, pareció mostrar la imagen de un gobierno que se siente contra la pared y de rodillas ante la creciente inseguridad ciudadana.

Cuando Chú habló tenía sobre su cabeza, literalmente, los cadáveres de dos los pastores evangélicos acribillados a balazos por las fuerzas de seguridad “por error” en Villa Altagracia.

Los días en que Chú Vásquez y el gobierno de ocho meses se congratulaban por los alegados progresos en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, han quedado rápidamente atrás, ahora con el acentuado temor de la población hacia la fuerza policial que, históricamente, ha albergado a pandillas de criminales que conviven con otros honestos y sacrificados servidores estatales.

Esos dos asesinatos cometidos por la Policía, se han producido apenas días después de que el presidente Luis Abinader se presentara ante el país para anunciar un endeble plan de seguridad ciudadana, que incluye un dudoso proyecto de compra de armas ilegales.

“Al funcionario no le luce estar quejándose por la inseguridad imperante. Ya no están en la oposición, en la que hacían escuchar sus voces altisonantes. No pueden responder con lágrimas forzadas a los reclamos de seguridad por la población. Ahora se requiere que cumplan con las funciones para las que fueron electos.”