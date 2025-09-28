Cinemateca Dominicana rinde homenaje René Fortunato en la Feria del Libro 2025

Fuente externa

La Cinemateca Dominicana rinde homenaje al cineasta René Fortunato en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), con una retrospectiva especial que celebra su legado en la historia audiovisual de República Dominicana.

Los documentales Abril: La Trinchera del Honor, El Poder del Jefe I, La Herencia del Tirano, Bosch: Presidente en la Frontera Imperial y la película “Patricia: El Regreso del Sueño” forman parte de la programación agendada por la Cinemateca Dominicana durante el evento cultural.

Asimismo, como parte de este homenaje y de las proyecciones programadas, se presenta una exposición con algunos de los afiches más emblemáticos de los documentales de René Fortunato, en reconocimiento a su invaluable aporte al cine y la cultura dominicana.

“Este año rendimos homenaje al maestro del documental dominicano, René Fortunato, con una retrospectiva especial que celebra su mirada crítica y su legado en la historia audiovisual del país”, resaltó el director de la Cinemateca Dominicana, José Enrique Rodríguez.

En tanto que la periodista y esposa del cineasta Matty Vásquez dijo que la familia se siente honrada con este reconocimiento pues destaca el trabajo de René quien dejó una huella significativa en el cine dominicano, consolidando el documental como una herramienta poderosa para contar la historia y preservar la memoria del país.

Como parte del homenaje el lunes 27 de septiembre a las 11:00 a.m. en la Cinemateca se llevará a cabo un conversatorio abierto al público, sobre el libro de René Fortunato “Escritos Sobre Cine” a cargo del periodista José Rafael Sosa quien compartirá reflexiones sobre dicha obra.

La Cinemateca Dominicana, es una dependencia de la Dirección General de Cine (DGCINE) y tiene como función la conservación, preservación, restauración y difusión del patrimonio audiovisual de la República Dominicana y del mundo, a través de actividades como la proyección de películas, la gestión de un archivo fílmico y el desarrollo de iniciativas como Cinemateca sobre Ruedas.

La vigesimoséptima Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2025) se realiza del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Esta edición del evento literario más importante de la República Dominicana está dedicada al historiador Frank Moya Pons y como invitada de honor a la Red de Ferias y Festivales Literarios de América Latina.