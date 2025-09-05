Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El Club Deportivo, Social y Cultural La Ciénaga reconoció este jueves al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, a quien le dedicaron la celebración del tradicional desayuno por el 30 aniversario de su fundación.

La actividad se realizó en un sano ambiente de camarería entre los dirigentes clubísticos del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo) en el polideportivo Nuevo Domingo Savio, del sector capitalino de La Ciénaga.

El club La Ciénaga se fundó el 1 de septiembre del 1995, por lo que arribó a sus 30 años “de servicio a la comunidad”.

Edwin Castillo (Tatico), presidente del Club La Ciénaga, encabezó la entrega de la placa de reconocimiento al presidente de la República Abinader Corona, la cual fue recibida por Rolfis Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

Castillo se hizo acompañar de Junior Páez (Jipy), vicepresidente de Fedombal; el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional; y Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la Empresa Seaboard “Energía Limpia”.

Así mismo, los viceministros Leopoldo Portes y Fernando Teruel; y Elvis Duarte, subdirector del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); los inmortales del Deportes Evaristo Pérez y José -Maíta- Mercedes, ex selecciones nacionales de baloncesto; el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional y presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), entre otras personalidades.

Castillo, quien también es el secretario general de Abadina, tuvo a cargo las palabras centrales del acto y resaltó la dedicatoria del desayuno al presidente Abinader Corona y la entrega del reconocimiento, ya que está dejando una impronta en el deporte dominicano con la construcción y remozamientos de más de 200 polideportivos a nivel nacional, y se espera otros 100 en los meses siguientes.

El inicio del acto protocolar estuvo a cargo del párroco Manuel Pérez Suazo, de la Iglesia San Ignacio de Loyola, en el sector de La Ciénaga, y previo se entonó el Himno Nacional.