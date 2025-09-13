Comité organizador juegos San Vicente pospone premiación por muerte de Ramón Castillo

Fuente externa

El comité organizador de los juegos San Vicente pospuso las premiaciones de los atletas y zonas ganadoras de los tradicionales juegos por la inesperada muerte de Ramón Castillo (Licho) tío de los hermanos Pedro y Tony Reyes Castillo altos ejecutivos de la prestigiosa entidad.

La información fue ofrecida por el profesor Juan Ramos director de inauguración y clausura de los juegos San Vicente quien resaltó que las premiaciones programada para este sábado 13 de septiembre fueron pospuestas por la irreparable pérdida del tío de los hermanos Reyes.

Significó que en este momento de tristeza y dolor que embarga la familia San Vicente debemos guardar disciplina, respeto y suspender las culminación de los exitosos juegos.

Informó que el comité organizador en reunión de emergencia ante la situación del fallecimiento del connotado miembro de la familia Reyes Castillo aprobó realizar las premiaciones para el sábado 20 de septiembre.

Sostuvo que las esperada actividad del cierre de los exitoso juegos serán efectuadas a las cuatro de la tarde en el moderno centro deportivo Olimpia de esta ciudad.

“Estamos trabajando para realizar un gran cierre del evento basado en el momento que vivimos con la muerte del tío de los hermanos Pedro y Tony Reyes “añadió Ramos.

Informó que se estarán entregando más de 200 medallas, 20 copas de campeones de las diferentes disciplinas, una copa para el atleta más sobresaliente del evento y la gran copa de campeones para el ganador de los juegos San Vicente.

«Será una premiación ligada al deportes y lo cultural tendremos un excelente cierre de los mejores juegos que se realizan en este país como son los juegos San Vicente “Aseveró Ramos.