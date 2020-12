Con el voto del pueblo triunfó la paz y las Fuerzas Revolucionarias

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +685 Nuevos 149,138 Fallecidos: +1 Nuevos 2,346 Recuperados: 117,402 Activos: 29,390

Fuente externa

Expresamos nuestro total reconocimiento a los resultados electorales en la República Bolivariana de Venezuela, presentados por el Consejo Nacional Electoral, el cual informó que las elecciones se desarrollaron en paz y con buena participación de los electores, con 1,500 observadores y 300 representantes de más de 34 países.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela con el 82.35% de la transmisión de las actas escrutadas reconoció al Gran Polo Patriótico como ganador de las elecciones parlamentarias con el 67.6% de los votos.

Reconocemos el gran valor del pueblo venezolano, que en un acto de rebeldía salió a votar, no importando que este año hubo intento de invasión mercenaria y los embates de la Covid-19, venciendo las terribles consecuencias del bloqueo y la guerra no convencional de Estados Unidos, la Unión Europea y la fascista derecha venezolana, así como el ya anunciado no reconocimiento a su voluntad.

Con la participación democrática y en paz, el poder legislativo regresa nuevamente Pueblo a pesar del intento de boicot del imperio de EEUU y sus lacayos internos y externos, el 5 de enero del 2021 en Venezuela habrá una nueva Asamblea Nacional que se deberá al mandato Constitucional, a la defensa de la soberanía y al bienestar del pueblo.

Tal como triunfó por primera vez, hace 22 años el Presidente Chávez, la Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, la construcción del Estado de Bienestar para el pueblo venezolano y el propio Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, han sido ratificados en las urnas.

Felicitaciones al Gran Polo Patriótico y a todo el pueblo venezolano.

En Venezuela Ganó la Paz, el Respeto a su Soberanía,

La Constitucionalidad y la Autodeterminación de los Pueblos

Desde República Dominicana, 7 de diciembre del 2020, firmamos

Fuerza de la Revolución / Agenda Solidaridad / Frente Amplio / Movimiento Caamañista- MC / Narciso Isa Conde / Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas-MCCU- / Confederación Nacional de Unidad Sindical-CNUS- / Fuerza Bochista / Movimiento Mocano en Solidaridad con los Pueblos / Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería-SINATRAE- / Movimiento Patria para [email protected] / Movimiento por la Salvación de la República / Fundación Jesús en Tí Confío / Comité Dominicano de Derechos Humanos / Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño Deñó / Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR- / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / JUPANA / Fidelio Despradel, Tito Olivo, Mario Bonetti, IGNACIO SOTO, dirigente histórico de SITRACODE, Luis Manuel Durán Candelier, Ana Yelardín Rodríguez, Apolinar Beato, Benito Castillo, André Germosen, Manuel Martínez