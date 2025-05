Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (CONATRA) anunció el inicio consultas con su membresía que buscan lograr mejores condiciones de vida para sus afiliados, un servicio mas confortable y seguro para los pasajeros y de paso, obligar al gobierno a que aplique rebajas en los precios de los combustibles, lubricantes, baterías, neumáticos, piezas y demás insumos de las unidades de transporte, al tiempo que advirtió que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) luce perdido e incompetente para resdolver esta problemática.

El presidente de Conatra, Antonio Marte, tras encabezar una nutrida asamblea, acompañado por el Buró Ejecutivo del gremio y decenas de dirigentes de las 32 provincias del país, acordaron otorgarle plenos poderes para llevar a cabo gestiones y luchas y de inmediato se acordó no salir a las calles a ofrecer el servicio, si en el trascurso del día de hoy, el gobierno no entrega los combustibles a los trabajadores del Transporte.

«Quiero aclarar que esto no es huelga. Es que no queremos aumentar los pasajes a los pobres, pero tampoco podemos cargar con esta situación tan pesada para los transportistas que ya no aguantamos mas», dijo Marte.

Recordó que los la espera de que el gobierno cumpla con viejas conquistas logradas a cambio de mantener inalterables los precios de los pasajes, tanto urbano, como inter-urbano.

“Pero mientras esto ocurre, nosotros seguimos ofreciendo un serviicio de calidad a la población, si recibir nada a cambio, nos aumentan los precios de las piezas, peajes y neumáticos de nuestros vehículos a cambio de promesas que nunca son cumplidas”, dijo

el presidente de Conatra.

El líder sindical señaló que por consideración a los pasajeros, estudiantes y a las personas de menos ingresos económicos, Conatra ha tenido que soportar todo esto, pero advirtió que “ya no aguantamos más y recordó que la ley 63-17 de Tránsito y Movilidad Terrestre, establece cuales son los mecanismos de ajustes a los pasajes y revisión de tarifas técnicas y a todo esto, el Intrant se muestra incompetente ante esta realidad.

Recordó que hay viejas promesas, hasta ahora incumplidas por el gobierno, llevan 3 años con los precios de los pasajes congelados, confrontando millonarias pérdidas a pesar de que el Comité Nacional de Salarios ha aumentado los sueldos de los trabajadores en dos ocasiones, Conatra ha mantenido invariable la tarifa a los pasajeros.

“La tasa del dólar que sube todos los dias, es otro factor que nos hace daño, porque aumenta los precios de los insumos para los vehículos y tampoco hemos reajustado los pasajes, el gobierno nos subió los peajes transportistas han sido marginados y abandonados a su suerte por el gobierno, mientras sus unidades se deterioran de manera progresiva, mas de un 100 por ciento y a todo esto, el sector transporte es el que menos combustible compensado recibe de todas las asignaciones que hace el gobierno y tampoco hemos

aumentado los pasajes”, sostuvo el líder sindical.

Antonio Marte se quejó de que “el sector turismo, los generadores de energía, zonas francas y el sector minero, reciben mucho mas asignaciones de combustibiustibles que nosotros y aun así, tampoco hemos aumentado los pasajes”