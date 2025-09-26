Condenan a un hombre y a una mujer que violaron sexualmente a una adolescente que padece un trastorno cerebral

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 15 años de prisión a un hombre y una mujer que violaron sexualmente a una adolescente de 15 años que padece un trastorno cerebral, en un hecho registrado en el año 2023.

El Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, demostró la culpabilidad de Percila Sena y Adolfo Peña López y solicitó una condena de 20 años de prisión, atendiendo la calificación de los hechos.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Fe María Acosta, establece que la víctima fue raptada por los agresores al salir de su vivienda y se la llevaron en un automóvil.

Los agresores llevaron a la adolescente hasta una propiedad de Peña López, en la que indujeron a la víctima a tomar bebidas alcohólicas y a exhalar drogas. Los hoy procesados amarraron a la adolescente y tras cometer los hechos, la dejaron abandonada cerca de su vivienda, donde fue encontrada por la madre, quien interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. Los fiscales lograron corroborar la veracidad de la denuncia a través de las evaluaciones y pruebas correspondientes.

En el juicio, el órgano persecutor mostró a los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, que los procesados faltaron a las disposiciones de los artículos 59 y 60, sobre complicidad; 303-4, sobre tortura y actos de barbarie; 307, sobre amenaza verbal, y 330 y 331, sobre atentado a la integridad física y agresión sexual, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las condenas deberán ser cumplidas por los procesados en los centro de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.