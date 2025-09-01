Contraloría impulsa educación sostenible con entrega de más de 4,200 cuadernos reciclados

Por Angela Sanchez

Cotuí, Sánchez Ramírez. – La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por su titular Félix Santana García, entregó 1,020 cuadernos reciclados a niños y niñas de la escuela Agustín Herrera Rodríguez, en la comunidad El Platanal, provincia Sánchez Ramírez, como parte de su programa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Santana García dijo que este aporte forma parte de una colaboración entre la Contraloría y la Fundación Cuadernos x Un Mañana, que permitió la producción de 4,290 cuadernos reciclados, para beneficiar a unos 750 estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento, el contralor destacó el valor de la solidaridad y reafirmó el compromiso de la Contraloría con la educación y la niñez:

“Cada uno de estos cuadernos representa una oportunidad para que nuestros niños sigan aprendiendo, soñando y construyendo un mejor futuro. La transparencia y la responsabilidad también se demuestran con acciones que impactan la vida de quienes más lo necesitan”, expresó.

La iniciativa también fue posible gracias al esfuerzo de los colaboradores de la Contraloría, quienes recolectaron 500 cuadernos usados. Estos fueron entregados a la fundación, donde se clasificaron y separaron las hojas: las utilizadas se enviaron a la empresa Green Love para su reciclaje, y las nuevas se aprovecharon para la elaboración de los cuadernos reutilizados.

Adicionalmente, la institución aportó RD$99,446, inversión que permitió producir 4,290 cuadernos reciclados.

Además, la jornada incluyó un ambiente de esparcimiento en el que los estudiantes participaron en dinámicas recreativas, disfrutaron de inflables y compartieron diversas meriendas.

Con esta iniciativa, la Contraloría busca reafirmar su compromiso con la educación y con la niñez más vulnerable, apostando al reciclaje como una herramienta que une la responsabilidad social con el apoyo directo a las comunidades.

La jornada contó con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes recibieron con entusiasmo la iniciativa de la CGR. Asimismo, se resaltó la colaboración de aliados estratégicos, como la Fundación Cuadernos x Un Mañana y la empresa Green Love, que hicieron posible convertir cuadernos en desuso en herramientas educativas.