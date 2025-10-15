Fuente Externa

Santo domingo, R.D.-La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) realizó un encuentro con sus miembros para pasar balance a la situación de las Pymes constructoras al recibir un año más de su fundación.

En el encuentro, los ejecutivos resaltaron los importantes aportes de las MiPymes en el desarrollo y la sostenibilidad de las economías locales, destacando los grandes aportes realizados por COPYMECON, institución que ha logrado reunir y organizar de manera formal a las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción en todo el país.

“De hecho, en un estudio profundo realizados por técnicos expertos en la materia del sector construcción, afirman que varias MiPymes han tenido que abandonar el sector, porque se han ido a la quiebra, ya que, el sistema financiero de nuestro país no le presta para desarrollar sus proyectos de construcción, con el que buscan aportar para la disminución del déficit habitacional», externaron.

También en dicho análisis destacan, que desde el gobierno se han impulsado políticas de viviendas, las cuales deben ser inclusivas para los pequeños y medianos constructores, pero que el sector privado ha sido el más beneficiado. Por lo que, exigen medidas de participación para su sector, el cual proporciona más del 89.9% de los empleos, tanto formales como informales en todo el territorio nacional.

Señalan que en el transcurso de estos 15 años han aportado soluciones que han sido tomadas en consideración por el superior gobierno, excluyéndolos y solo dando participación a las empresas constructoras grandes, de hecho, en los miles de millones liberados del encaje legal y señalado para la construcción y el sector MiPymes, no han tenido participación, bajo el alegato de no tener historial crediticio, ¿pero cómo tenerlo, sino le dan participación?

En su discurso el presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, felicitó a todos los miembros del sector que representa por el esfuerzo, liderazgo y dedicación constante para mantener el nombre de la institución en alto durante todos estos años y que por su perseverancia aún se encuentran de pie haciendo grandes aportes al país y a la clase más necesitada.

De igual forma destacó, que las pequeñas empresas constructoras han sido golpeadas por los sectores del poder por la falta de inclusión, tanto financiera como de oportunidades para participar en los proyectos de desarrollo de infraestructuras de la construcción, por lo que espera en lo adelante que ese sector sea tomado en cuenta para lograr instituciones organizadas, formalizadas y más fuerte para seguir siendo el pilar que mueve la economía en todo el país.

Asegurando que la política de viviendas va dirigida a los sectores más desposeídos de la población y que sin la mano amiga del Estado, que en este caso la está extendiendo, no va a ser posible sacarlo adelante, destacando que aun cuando el gobierno del presidente Luís Abinader pone en marcha una política inclusiva para beneficiar a los sectores más empobrecidos de la nación y, que incluye a las MiPymes de la construcción, hay sectores que se resisten a acoger esa política para contribuir con su aplicación.

Así mismo, consideró que no habrá forma de romper la inequidad social hasta tanto cada dominicano disponga de una vivienda digna, tenemos un déficit acumulado de años y estamos ante la grande oportunidad de poder dar una respuesta social, que es una demanda de los sectores más desposeídos y que tienen la fe en que con el Plan de Vivienda Familia Feliz, (PVFF) se haga realidad.