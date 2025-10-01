Corrompiendo y rezando

Por Narciso Isa Conde

Sí, se robaron SENASA, Antena Latina, San Souci, fondos multimillonarios de FONPER, bienes y recursos públicos valiosos…

Asaltan las áreas protegidas.

El código penal protege los delitos de partidos, iglesias e instituciones estatales y asociaciones delictivas público-privadas

A la vez se multiplica la exclusión social, prima el egoísmo sobre la solidaridad, privatizan y corrompen servicios sociales, y mercantilizan todo; incluyendo política, partidos y elecciones.

Las desigualdades se tornan abismales.

La partidocracia corrupta termina convertida en capitalista al vapor, asociada a grandes grupos empresariales para servirle y engordarlos.

Paso a paso la “clase política» se transforma en plutocracia (poder del dinero), mientras los megas-capitalistas asaltan los cargos ejecutivos y el patrimonio nacional.

El Estado y poderosas empresas privadas abusan cruelmente de los/las inmigrantes haitianos/as y sus descendencias.

Los bancos asaltan la sociedad.

La PN tiene licencia para matar, golpear y torturar, y se multiplica el despotismo económico, social y político.

Del saqueo del patrimonio natural, a base de onerosas facilidades al GRAN EMPRESARIADO (exenciones, exoneraciones, evasiones, sobrevaluaqci9obes y doble contabilidad tolerada) al gran empresariado, se pasa a la apropiación directa del mismo por el gran capital privado, transnacional y local; y brotan así los resorts al borde del mar, puertos, aeropuertos, autovías, presas y acueductos privados. También campos de paneles solares y molinos de energía eólica privados.

El agua sirve de garantías de préstamos y tesoros naturales son convertidos en negocios a los compases avasallantes de las APP y Fideicomisos.

El gran capital privado se apropia de la naturaleza no humana, sin pagar por ella y, a la vez, explotan la humana con salarios miserables.

!Empobrecen el pueblo y la naturaleza!

Convierten en bancos, torres, restaurantes, negocios, fincas, mansiones, iglesias, cuentas bancarias, resorts… los dineros del tráfico de droga, armas y personas.

Son cómplices de los genocidios mundiales de EEUU, Israel y las potencias europeas. Se roban la verdad y propagan las mentiras.

Entonces, el Día de la Biblia, se celebra en el Palacio Nacional.

Van a misas, bendicen latrocinios, rezan compungidos, convierten gobiernos en gobiernos religiosos y se arrodillan ante Trump y frente a la cruz.

Mandan así al carajo el Estado laico, la educación sexual, la enseñanza sobre los derechos de la mujer.

Protegen a los curas pederastas y pedófilos, y a los pastores violadores.

Exaltan la biblia sin haberla leído, abrazados a los sectores de iglesia más conservadores, asociados al poder.

Entonces tenemos un “Día de la Biblia” en un “Palacio Nacional” salpicado del pus de SENASA y de otros escándalos mayores.

La política rastrera instrumentalizando la religión y el falso cristianismo, aprovechándose de un Estado empresarial y neocolonial con vocación neofascista.