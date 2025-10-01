Corrompiendo y rezando

Por Narciso Isa Conde
Sí, se robaron SENASA, Antena Latina, San Souci, fondos multimillonarios de FONPER, bienes y recursos públicos valiosos…
Asaltan las áreas protegidas.
El código penal protege los delitos de partidos, iglesias e instituciones estatales y asociaciones delictivas público-privadas
A la vez se multiplica la exclusión social, prima el egoísmo sobre la solidaridad, privatizan y corrompen servicios sociales, y mercantilizan todo; incluyendo política, partidos y elecciones.
Las desigualdades se tornan abismales.
La partidocracia corrupta termina convertida en capitalista al vapor, asociada a grandes grupos empresariales para servirle y engordarlos.
Paso a paso la “clase política» se transforma en plutocracia (poder del dinero), mientras los megas-capitalistas asaltan los cargos ejecutivos y el patrimonio nacional.
El Estado y poderosas empresas privadas abusan cruelmente de los/las inmigrantes haitianos/as y sus descendencias.
Los bancos asaltan la sociedad.
La PN tiene licencia para matar, golpear y torturar, y se multiplica el despotismo económico, social y político.
Del saqueo del patrimonio natural, a base de onerosas facilidades al GRAN EMPRESARIADO (exenciones, exoneraciones, evasiones, sobrevaluaqci9obes y doble contabilidad tolerada) al gran empresariado, se pasa a la apropiación directa del mismo por el gran capital privado, transnacional y local; y brotan así los resorts al borde del mar, puertos, aeropuertos, autovías, presas y acueductos privados. También campos de paneles solares y molinos de energía eólica privados.
El agua sirve de garantías de préstamos y tesoros naturales son convertidos en negocios a los compases avasallantes de las APP y Fideicomisos.
El gran capital privado se apropia de la naturaleza no humana, sin pagar por ella y, a la vez, explotan la humana con salarios miserables.
!Empobrecen el pueblo y la naturaleza!
Convierten en bancos, torres, restaurantes, negocios, fincas, mansiones, iglesias, cuentas bancarias, resorts… los dineros del tráfico de droga, armas y personas.
Son cómplices de los genocidios mundiales de EEUU, Israel y las potencias europeas. Se roban la verdad y propagan las mentiras.
Entonces, el Día de la Biblia, se celebra en el Palacio Nacional.
Van a misas, bendicen latrocinios, rezan compungidos, convierten gobiernos en gobiernos religiosos y se arrodillan ante Trump y frente a la cruz.
Mandan así al carajo el Estado laico, la educación sexual, la enseñanza sobre los derechos de la mujer.
Protegen a los curas pederastas y pedófilos, y a los pastores violadores.
Exaltan la biblia sin haberla leído, abrazados a los sectores de iglesia más conservadores, asociados al poder.
Entonces tenemos un “Día de la Biblia” en un “Palacio Nacional” salpicado del pus de SENASA y de otros escándalos mayores.
La política rastrera instrumentalizando la religión y el falso cristianismo, aprovechándose de un Estado empresarial y neocolonial con vocación neofascista.