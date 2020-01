¿Cuál es el corrupto?

Por Danilo Cruz Pichardo

Muy pronto cumpliré 33 años en esta labor de escribir artículos periodísticos. Y el que lee mi primera entrega podrá darse cuenta que, en ese largo trayecto, mi pensamiento político no ha evolucionado un ápice. Escribo por convicciones y siempre defendiendo causas nobles. Y no hay un solo político dominicano que pueda decir que me ha pagado por escribirle.

Al doctor Peña Gómez le escribí cientos de artículos periodísticos y ahí está su hijo Tony Peña, un hombre serio, quien puede confirmar que nunca pedí un centavo a mi desaparecido líder. Al ingeniero Hipólito Mejía dediqué decenas de trabajos de opinión, para la campaña electoral del 2000. ¿Señor Mejía le pedí dinero a usted en algún momento? Al doctor Esquea Guerrero le dirigí su equipo de prensa en el año 2009, cuando aspiraba a la presidencia del PRD. ¿Doctor Esquea le hice alguna solicitud monetaria?

Muchos no saben que el suscrito fue uno de los fundadores, dentro del PRD, del movimiento Luis Abinader Presidente. Participé en una primera reunión el 2 de junio del 2008, en un edificio de la O&M que está casi terminando la 27 de Febrero. Al empresario y político le publiqué múltiples artículos. ¿Te pedí dinero alguna vez Luis Rodolfo Abinader Corona?

En la actualidad me desempeño en la Dirección de Prensa de Manuel Jiménez Alcalde 2020-2024. Apoyo al cantante, compositor y político por su sencillez, pero sobre todo por su transparencia e incuestionable conducta ética. No le he puesto condiciones de ningún tipo ni mucho menos le he hecho ni le haré nunca solicitudes económicas.

Pedir dinero a políticos, sin embargo, no es necesariamente una conducta antiética, cada cual tiene derecho a cobrar por su trabajo y, además, no sé la situación económica particular de cada uno de los miles de comunicadores que ya hay en el país. Hablo sencillamente de mi forma de ser, de lo que ha sido mi conducta histórica en el ámbito periodístico.

Este relato es una respuesta a un columnista de El Día (miembro suplente de la JCE, donde recibe una jugosa dieta, que cobra 200 mil pesos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, sin dar un golpe, y es candidato a defensor del pueblo) que tuvo la osadía de decir que el suscrito defiende a la UASD porque percibe un “…mísero salario…” ¡A buena honra! Y de inmediato aclaro: En la UASD cobro desde mayo de 1980 y a la doctora Emma Polanco ni siquiera tengo el honor de conocerla personalmente.

Mi defensa a la UASD no es nueva, es vieja. Es hasta por un asunto de gratitud, porque lo poco que soy se lo debo a la UASD. Si no hubiera sido por esa academia hoy no tuviera grado académico, me resultaba imposible, en mi juventud, entrar a una de las universidades privadas de la época. Nunca renegaré de mis orígenes, cada vez que me corresponde escribir mi biografía hay tres aspectos que nunca dejo fuera: 1)Nací en Hato Mayor. 2)Viví en Los Mina. Y 3) Estudié en la UASD.

Si ese joven periodista, que vive atribuyendo irregularidades a la UASD, desea conocer de corrupción pública y de impunidad que lea los informes de Transparencia Internacional, a través de Latinobarómetro. Que hable sobre Odebrecht y los grandes escándalos de corrupción que se han registrado en el país. Nunca lo ha hecho.

Sin investigar debidamente procede a denunciar como corrupción la Nómina de Jubilados Contratados de la UASD, un asunto que tiene décadas. Y los que aparecen en esa nómina, en su mayoría, son profesores que pasan de los 60 años y que se jubilaron con bajos salarios. Muchos tienen que viajar a recintos regionales de las provincias, abandonando a sus respectivas familias los fines de semana, con la agravante de que les pagan las horas clases a un monto menor. Algunos de esos profesores son hipertensos o diabéticos (o con ambas patologías).

Para ese candidato a defensor del pueblo ese grupo de ancianos es corrupto, él si no es corrupto, a pesar de que es juez suplente del presidente de la Junta Central Electoral, por la única condición de ser miembro del PLD, en el marco de la arrabalización de que han sido objeto las principales cortes de la República Dominicana.

El no es corrupto, a pesar de que devenga 200 mil pesos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia sin hacer horario y sin realizar labor alguna.

Algo más: Hay quienes aseguran que cobra en otros lugares y hasta le atribuyen vínculos a organismos de seguridad del Estado, pero ese es un dato que podría quedarse para una próxima entrega, de la misma forma en que está pendiente la respuesta del monto exacto que percibe en la JCE. La solicitud ya se hizo.

La UASD sigue siendo, de todas las instituciones estatales, la más transparente y las irregularidades suelen ser sancionadas. En estos momentos no conozco ninguna irregularidad en la academia estatal, pues tengo entendido que el sonado caso del profesor Félix Almonte, director de la Escuela de Comunicación Social, que percibe un sueldo de más de 180 mil pesos en la universidad pública y de 85 mil toletes como relacionador público en la MESCYT, dualidad de funciones que impiden los reglamentos, se corrigió o está en vía de corrección. El expediente que le tienen ahora a mi amigo Félix almonte es por sus famosas faltas ortográficas y las defectuosas construcciones gramaticales que le atribuyen, pero no creo que ese proceso prospere.