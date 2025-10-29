DDSS realiza Diálogo Internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad; conferencista principal fue ministra de salud en Francia.

Fuente externa

Santo Domingo, R,D.- La Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS) junto a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europa y Expertise France realizó el Primer Diálogo Internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo (29 de octubre), con el fin de crear un espacio que permita el debate sobre los aportes de esta estrategia al desarrollo social y económico de República Dominicana.

En el evento realizado en el auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la ex ministra de Salud y Asuntos Sociales de Francia, Marisol Touraine, expuso el tema central “Protección Social: desafíos y logros en América Latina”.

Durante su ponencia, Touraine coincidió con lo explicado por la directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, en cuanto a que “las políticas de cuidados, como todas las políticas sociales, no son políticas de asistencia, sino, más bien; son iniciativas dirigidas para facilitar la adaptación a la vida social, y las mismas definen un marco político y social más general y abarcador”.

La experta francesa en asuntos de salud y cuidadas agregó que, no significa que sea tan fácil lograr el objetivo. “Nosotros nos hemos demorado muchas décadas, no pienso que estemos al final del proceso. Todavía tenemos muchos desafíos que enfrentar, desafíos económicos, pero no solamente desafíos de financiación sino, también; desafíos de concepción de lo que son los mejores sistemas de cuidados para las personas”.

En ese contexto, Gloria Reyes indicó que con este primer diálogo multisectorial el Estado dominicano trabaja en el fortalecimiento de esta política, la cual responde a esa necesidad de cuidados que tiene la población más vulnerable, como son los adultos mayores, niños con discapacidad y personas con algún tipo de dependencia. Además del planteamiento de una nueva economía en el país.

“Este espacio es propicio para que los diferentes sectores noten que el país avanza en la construcción de una Política Nacional de Cuidados, iniciada en 2022 con la creación de la Mesa Intersectorial de Cuidados, la cual involucra a diez instituciones del Estado, y la implementación del piloto “Comunidades de Cuidados”, con pasantías en los centros del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE)”, explicó la funcionaria encargada de la protección social en el país.

Asimismo, el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, afirmó que el proyecto ‘Resiliencia’, financiado por la Unión Europea e implementado por Expertise France, representa pasos tangibles hacia una agenda compartida, enfocada en el bienestar, la igualdad y la sostenibilidad.

El dignatario europeo reafirmó el compromiso de la organización internacional de acompañar la República Dominicana en este camino, a través de la cooperación técnica, política y de alianzas sólidas que colocan a las personas como prioridad. “El cuidado es la base invisible que sostiene nuestras sociedades. Invertir en cuidado es invertir en igualdad, en resiliencia y en futuro”.

Primer diálogo internacional sobre Cuidados

Para la República Dominicana, este primer encuentro llega en un momento clave, ya que el país avanza en la construcción de una Política Nacional de Cuidados y en el desarrollo de experiencias piloto, a partir del primer convenio marco de colaboración interinstitucional para la conformación de la Mesa Intersectorial de Cuidados.

Durante la jornada, también se realizó el panel “Modelo dominicano de cuidados: retos y avances”, moderado por Carlos Soto, encargado de proyectos de la división de Salud y Protección Social de la AFD, con las ponencias de Carolina Alvarado, directora de Derecho Integral de la Mujer del ministerio de la Mujer; Demetrio Arena, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE); y Augusto de los Santos, director del Sistema Único De Beneficiarios (SIUBEN).

Luis Beltré, director de Formación Profesional del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y Alexandre Bagolle, especialista sectorial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se dieron cita en el cónclave internacional.

Los comentarios y conclusiones del evento estuvieron a cargo de Santa Mateo, asesora de género de la DDSS; Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la UASD; y Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA).

El Diálogo Internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad contó con la presencia, además, de representantes del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), del Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), del Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI); Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), entre otros.

Avances en RD

En el año 2025, en materia de cuidados el país exhibe la segunda graduación de personas cuidadoras: 91 mujeres y tres hombres, de Azua y del municipio Santo Domingo Este, así como la firma de un grupo de 100 egresadas del piloto Comunidades de Cuidado, quienes rubricaron cartas compromiso para iniciar pasantías supervisadas y remuneradas en CONAPE, con el apoyo del BID.