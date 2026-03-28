Denuncian intento de tala de árbol centenario en Gascue como “crimen ecológico”

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La presidenta de la Junta de Vecinos de Gascue Patrimonial, Emna Méndez de Bujosa, denunció como un verdadero crimen ecológico la intención de talar un árbol centenario de anacahuita, ubicado en una solar propiedad del empresario Pepín Corripio, en la intersección de la calle Benito Monción con la avenida Bolívar.

Explicó que el propietario obtuvo la autorización No. 2-081-2026, emitida el pasado 3 de marzo por el director de Medio Ambiente del Distrito Nacional, Josué Félix Ledesma, mediante la cual se permite el corte de la anacahuita y de tres almendros, con el propósito de despejar un terreno de 1,838.75 metros cuadrados.

Méndez de Bujosa advirtió que, aunque no se oponen a la poda de árboles que afecten el tendido eléctrico, resulta inaceptable que se pretenda eliminar un ejemplar de más de 100 años, cuyo valor ambiental, histórico y paisajístico es incalculable.

Asimismo, indicó que en la comunidad circula la versión de que en el lugar se proyecta construir un parque. De confirmarse, sostuvo que esta iniciativa sería positiva, siempre que incluya la preservación del árbol centenario.

La dirigente comunitaria hizo un llamado urgente a la Unión de Vecinos de Gascue, presidida por Rosa Bienvenida Castro, así como a ambientalistas y ciudadanos, a movilizarse para impedir esta acción.

“No podemos permitir que se siga destruyendo el patrimonio natural de Gascue. Este árbol no es solo madera: es historia, es vida y es identidad”, afirmó.