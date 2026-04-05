Por María Hernández

La conmemoración del Día Nacional del Periodista encuentra a los comunicadores dominicanos con más trabajo que remuneración, pero igualmente comprometidos con la labor que desempeñan, ya sea en medios tradicionales o en plataformas digitales propias.

En distintas provincias del país, el reporterismo continúa siendo una referencia social. Los periodistas son vistos por las comunidades como figuras de confianza, a quienes acuden ciudadanos en busca de apoyo ante problemáticas locales.

En ese contexto, se ha vuelto cada vez más común la participación de miembros de la prensa en procesos de mediación comunitaria, como la entrega de personas a las autoridades. Roles que anteriormente asumían líderes religiosos, comunitarios o dirigentes de clubes deportivos, hoy también son desempeñados por periodistas.

En la República Dominicana, salvo excepciones, el periodista mantiene un nivel significativo de respeto social, sustentado en su compromiso con la verdad y la presentación objetiva de los hechos.

Origen y organización del periodismo

Cada 5 de abril se celebra el Día Nacional del Periodista, fecha que remite al año 1821, cuando circuló el primer periódico dominicano, El Telégrafo Constitucional. Este medio, de cuatro páginas, incluía decretos, noticias locales y contenido comercial.

Los profesionales del área están agrupados en el Colegio Dominicano de Periodistas, creado mediante la Ley 10-91, promulgada el 7 de mayo de 1991. Actualmente, la entidad es presidida por Luis Pérez y cuenta con filiales en distintas provincias, así como en ciudades del exterior como Nueva York y Florida.

Entre estas, destaca la filial de Haina, dirigida por Luanna Arias, reconocida por su trabajo en la formación y desarrollo profesional de sus miembros.

Riesgos y presiones en el ejercicio

El ejercicio del periodismo en el país no está exento de dificultades. Algunos comunicadores han enfrentado procesos judiciales o presiones tras abordar temas que afectan intereses políticos o económicos.

Sin embargo, la situación dominicana contrasta con la de otros países. En México, por ejemplo, decenas de periodistas han sido asesinados en los últimos años debido a su labor informativa frente al crimen organizado. En Nicaragua, se han cerrado medios y encarcelado directores, mientras que en El Salvador, muchas voces críticas operan desde el exterior.

A nivel internacional, reportes indican que en 2025 murieron 125 periodistas, muchos de ellos en el contexto del conflicto en Gaza. Asimismo, el 28 de marzo de 2026 se reportó la muerte de tres periodistas en Líbano, presuntamente por ataques aéreos.

Desafíos actuales

En el ámbito local, aunque existe libertad de expresión, persisten prácticas que limitan la participación de algunos comunicadores, especialmente en redes sociales.

También se han registrado agresiones contra periodistas durante coberturas, como ocurrió recientemente en Santo Domingo Este, donde reporteros fueron atacados mientras cubrían un caso de maltrato infantil.

A esto se suman situaciones de discriminación, burlas dentro de medios de comunicación y restricciones basadas en apariencia o rasgos étnicos, lo que evidencia retos pendientes en materia de inclusión.

Proyección internacional

La República Dominicana mantiene presencia en espacios internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese escenario, el periodista Persio Maldonado ha tenido participación destacada, incluyendo la 81.ª Asamblea General celebrada en Punta Cana en octubre de 2025.

Actualmente, el país cuenta con representación en la junta directiva 2025-2028 de la SIP, con Alicia Ortega y Miguel Medina.

Reflexión final

El periodismo dominicano continúa siendo una profesión marcada por la vocación, el sacrificio y el compromiso con la verdad. A pesar de los desafíos, los comunicadores siguen desempeñando un papel fundamental en la democracia.

Se espera que esta conmemoración transcurra en tranquilidad, tras una Semana Santa caracterizada por una alta carga informativa, especialmente por los incidentes viales que, como cada año, afectan en mayor medida a los motociclistas.