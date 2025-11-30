Fuente Externa

SANTO DOMINGO ESTE. — El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, encabezó este sabado la primera gran graduación de 1,560 niños y niñas que culminaron el nivel inicial de inglés del Programa de Esfuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), una iniciativa que garantiza formación gratuita en diversas áreas del conocimiento a cientos de familias del municipio.

La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia Bautista Ozama (IBO), donde se congregaron estudiantes, padres, autoridades municipales y representantes comunitarios, quienes presenciaron el impacto positivo que PROA ya está generando en los distintos sectores de Santo Domingo Este.

Durante su intervención, el alcalde Astacio manifestó que PROA es una promesa cumplida de su gestión, al ofrecer oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo a la niñez del municipio. Destacó que, además del inglés, el programa abarca música, deportes, cultura y formación en valores, permitiendo que niños y adolescentes fortalezcan sus talentos y reciban acompañamiento integral.

“Hoy no celebramos solo la culminación de un nivel de inglés; celebramos el comienzo de un futuro distinto para 1,560 niños y niñas. La educación es un tesoro que nadie puede arrebatarles. Cada palabra nueva, cada esfuerzo y cada clase es una llave que les abrirá puertas para toda la vida,” afirmó Astacio.

El alcalde resaltó que estos logros son evidencia de que el municipio avanza hacia una visión más humana, inclusiva y basada en oportunidades reales para todos.

Asimismo, reconoció a los padres por su apoyo y al equipo técnico del programa, encabezado por su coordinador Elvin Brito, quienes han trabajado en la ampliación y fortalecimiento del PROA.

Los graduando corresponden a distintos sectores del municipio donde se imparten el programa PROA ubicados en, Hainamosa, Invivienda, Villa Liberación, Ciudad Juan Bosch, El Duarte, Hamarap, Parada de la Cultura, Brisas del Edén, Brisa del Este, así como en Nuevo Amanecer, La Ureña, sector San Bartolo y Los Frailes

El alcalde destacó que esta primera graduación demuestra que Santo Domingo Este crece cuando sus niños crecen, y que el municipio es hoy un terreno fértil donde se siembran valores, disciplina, educación y esperanza.

“Estos niños ya demostraron que pueden avanzar y que pueden soñar en grande. Un día mirarán hacia atrás y sabrán que PROA fue el punto de partida de una vida llena de oportunidades,” expresó.

El alcalde informó que mantendrá su compromiso de continuar expandiendo el programa, incorporando nuevos niveles de inglés y más disciplinas formativas, para que miles de niños y adolescentes sigan accediendo a educación gratuita y de calidad.