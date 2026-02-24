Dío Astacio presenta ambicioso proyecto de remozamiento y urbanismo táctico para la avenida Sabana Larga

Fuente externa

Santo Domingo Este.-Durante un encuentro con la prensa y empresarios, el alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Dío Astacio, presentó el proyecto de “Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga”, una intervención integral concebida bajo un modelo de ciudad centrado en la gente, que busca reorganizar el tránsito, fortalecer el comercio y garantizar espacios más seguros, accesibles y funcionales para todos los munícipes.

La actividad tuvo como lugar el Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”, donde el alcalde explicó que la transformación de la avenida Sabana Larga representa un cambio de paradigma en la manera de diseñar el espacio urbano, priorizando al peatón y la accesibilidad universal.

“Las ciudades no pueden ser diseñadas solo en función del que va en carro. Nuestra ciudad debe estar pensada, estructurada para que el peatón pueda transitar en espacios seguros, donde las personas con discapacidad cuenten con aceras inclusivas que mejoren su movilidad”, expresó Astacio al destacar que el municipio debe avanzar hacia un modelo más humano.

La propuesta fue expuesta técnicamente por representantes de la firma AGP Limited, quienes explicaron que el proyecto contempla ampliación y adecuación de aceras, construcción de rampas accesibles, formalización de estacionamientos, reorganización de cruces, incorporación de mobiliario urbano y aplicación de estrategias de urbanismo táctico para delimitar correctamente los espacios y mejorar la convivencia entre peatones y vehículos.

La primera etapa abarcará aproximadamente un kilómetro lineal de intervención en uno de los corredores comerciales más dinámicos del municipio.

Previo a su presentación oficial, el ASDE realizó una encuesta ciudadana en el entorno de la avenida para medir la percepción de residentes y comerciantes. Ante la intervención para organizar el tránsito, un 72.97 % la calificó como excelente, un 13.51 % como buena y un 13.51 % como regular. En cuanto al remozamiento total de la vía, el 65.79 % lo consideró excelente, el 26.32 % bueno y apenas un 2.63 % expresó una valoración negativa. Aunque los encuestados reconocen que durante la ejecución podrían generarse más tapones en horas pico, desvíos temporales y ajustes en rutas de transporte, la mayoría entiende que se trata de sacrificios momentáneos frente a beneficios duraderos.

Entre los principales beneficios esperados por la ciudadanía figuran la reducción de tapones y accidentes, la valorización del entorno comercial, la creación de espacios más seguros y accesibles, un drenaje adecuado y servicios urbanos más duraderos, además del ahorro de tiempo y combustible. Estos resultados reflejan una percepción ampliamente favorable hacia una intervención que no solo reorganiza el tránsito, sino que redefine la experiencia urbana.

El alcalde reiteró que la Av. Sabana Larga no es únicamente una vía de paso, sino un eje estratégico que conecta comercio, servicios y comunidades, por lo que su transformación impactará directamente la calidad de vida de miles de ciudadanos. Este proyecto también se extenderá a las avenidas Venezuela, Charles de Gaulle, San Vicente de Paúl, entre otras.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este con este proyecto, consolida una visión de ciudad donde el espacio público deja de ser territorio exclusivo del vehículo y se convierte en escenario de convivencia, seguridad y desarrollo para todos los munícipes.