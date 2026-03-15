Por Julissa Morel

Santo Domingo Este. – Con la asistencia de más de 7,000 dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el alcalde Dío Astacio conmemoró el 89 aniversario del natalicio del líder político José Francisco Peña Gómez, destacando que el legado del histórico dirigente continúa vigente como símbolo de superación, resiliencia y compromiso con la libertad del pueblo dominicano.

Durante una multitudinaria actividad celebrada en el Polideportivo de Invivienda, titulada “Honrando a Peña: juntos celebramos su vida, entrega y legado”, Astacio resaltó que la historia de Peña Gómez representa un ejemplo de que los sueños pueden alcanzarse sin importar el origen social.

El alcalde expresó que la vida del líder político demuestra que “una persona puede venir de la pobreza y, a través de la educación, el esfuerzo y la perseverancia, llegar tan lejos como se lo proponga”, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Asimismo, destacó el papel de Peña Gómez en la defensa de las libertades públicas y la democracia en la República Dominicana, subrayando que su pensamiento y su lucha continúan orientando el camino de quienes creen en un país más justo y con mayores oportunidades.

La actividad reunió a dirigentes políticos, comunitarios, jóvenes y ciudadanos de distintos sectores de Santo Domingo Este, quienes se dieron cita para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia política dominicana.

Con este acto conmemorativo, las autoridades municipales y la comunidad reafirmaron su compromiso de mantener vivo el legado de José Francisco Peña Gómez, recordando su vida de entrega al servicio del país y su permanente defensa de la dignidad y la libertad del pueblo dominicano.