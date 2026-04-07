Diputado Bray Vargas estalla contra justicia a un año de la tragedia del Jet Set: “El país no solo lloró, fue silenciado”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– A un año del colapso de la discoteca Jet Set, el diputado Bray Vargas, del Partido de la Liberación Dominicana, lanzó un encendido discurso en la Cámara de Diputados, cargado de indignación y cuestionamientos directos al sistema judicial dominicano.

“El país no solo lloró, el país fue brutalmente silenciado por el desplome de la esperanza y el sustento de tantas familias que hoy no encuentran hacia dónde mirar”, expresó el legislador, al recordar la tragedia que enlutó a la nación mientras se desarrollaba una presentación artística encabezada por el merenguero Ruby Pérez.

Vargas cuestionó con dureza la falta de consecuencias judiciales en el caso. “Imagínense que hubiese sido un pobre infeliz el acusado…”, dijo, al tiempo que criticó lo que considera un trato desigual en la aplicación de la ley. Recordó que, en otros casos menores, personas han sido arrestadas de inmediato, “con casco y chaleco”, mientras que, tras 12 meses, en este caso aún no se adoptan decisiones básicas.

“Aquí estamos, un año después, esperando que un sistema judicial que le cuesta, le cuesta tomar una simple medida de coerción, actúe”, enfatizó.

El diputado también reiteró una denuncia que, según afirmó, ya había hecho anteriormente: “En la República Dominicana los casos no se resuelven, se reemplazan, se archivan en el silencio institucional… y duele”.

Durante su intervención, Vargas amplió su crítica más allá de este caso, citando desapariciones que aún no encuentran respuestas. Mencionó al niño de Jarabacoa, al niño Isaías del Seibo y a la niña Briana, cuestionando el paradero de estos menores y la falta de avances en sus investigaciones.

“¿Cuántos casos más deben existir para que el silencio deje de ser la respuesta?”, preguntó ante sus colegas.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión dentro del Congreso: “Es momento, sin miedo y con responsabilidad, de preguntarnos si realmente estamos aquí para los que no tienen voz, para aquellos que no pueden ser escuchados”.

El legislador advirtió que la falta de respuestas no solo afecta a las familias, sino que proyecta una imagen negativa del país a nivel internacional, al recordar incluso el caso de una extranjera desaparecida hace un año sin que hasta el momento haya claridad sobre lo ocurrido.

“Es una herida que no sana, un silencio que se convierte en sombra para todo el país. Cuando aceptamos eso, el país pierde su alma”, concluyó.

A un año de la tragedia del Jet Set, las palabras del diputado reavivan el debate sobre la impunidad, la lentitud judicial y la deuda pendiente con decenas de familias que aún esperan justicia.