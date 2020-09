Director del DA y de Información y Prensa de la Presidencia Daniel García Archibald visitan periodistas en AILA

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 99,898 Fallecidos: 1,864 Recuperados: 73,228 Activos: 24,806

Aeropuerto Las Américas – El director del Departamento Aeroportuario Víctor Pichardo y el director ejecutivo del Departamento de Información y Prensa de la Presidencia Daniel García Archibald, tendieron una visita de cortesía a los periodistas que cubren la fuente del Aeropuerto Internacional de la Américas la tarde de este lunes.

Pichardo, elogió el trabajo de los periodistas y los invito a que sean vigilantes para que los funcionarios actúen con transparencia y ética en el servicio público.

Se comprometió a mantener buenas relaciones con la los periodistas y medios de comunicación y de manera especial los que cumbre las fuentes aeroportuarias, aseguró que tendrá una gestión de puertas abiertas .

Por su parte el director de Información y Prensa de la Presidencia Daniel García Archibald, hizo referencia a sus años como reportero en este aeropuerto, refiriendo anécdotas con nostalgia.

” No puedo olvidar está fuente que cubrí por tantos años, por eso quise venir a buscar el apoyo para Victor, pero no es para que las cosas malas no se digan”. Manifestó Archibald.

El nuevo incumbe del Departamento Aeroportuario, los recién juramentado subdirectores Luis Cabrera y Abelardo Rutinel, del coronel Richard Sierra director de las delegaciones a nivel nacional y el periodista José Torres, director de relaciones públicas de la institución.

La visita de ambas autoridades en la sala de Prensa del AILA, fue recibida por los comunicadores agrupados en el Circulo de Periodistas Aeroportuarios ( CIPA), Diógenes Tejada, Rafael Castro, Pavel Arias, Tomas Ventura, Ray Castro y José Beato.

El encuentro entre las autoridades de Información y Prensa de la Presidencia de la Republica, funcionarios del sector aeroportuario y los periodistas especializados en estos temas, transcurrió en amenidades, camaradería y nostalgia.