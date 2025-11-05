DNCD frustra envio de 37 paquetes de supuesta cocaina a Puerto Rico

Fuente eterna

SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), confiscaron 37 paquetes presumiblemente cocaína, durante labores conjuntas de inspección desarrolladas en el interior de un buque, en el Puerto de Haina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste.

Los equipos operativos, tras recibir informes de inteligencia, iniciaron un operativo de verificación en el barco, localizando en una de las áreas de la bodega, próximo a la proa, tres bultos de color negro, conteniendo en su interior, un total de 37 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plasticas transparentes.

De acuerdo al plan de ruta, el barco salió del Puerto Multimodal Caucedo e hizo una escala en la terminal de Haina, para cargar otros contenedores y de ahí dirigirse a su destino final, la vecina isla de Puerto Rico.

El Ministerio Público y la DNCD, han iniciado una investigación en relación al caso, para arrestar y poner a disposición de la justicia a los involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

“Los organismos de seguridad, han continuado mejorando su capacidad operativa, frente a las nuevas modalidades del narcotráfico internacional, como parte del fortalecimiento de las estrategias para perseguir y combatir a las redes criminales”

Los 37 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.