El abogado del diablo.Porque Irán odia tanto a Israel?

Por Quilvio Vázquez

Es una pregunta buena y me voy a detener allí . Cualquier pedazo de tierra , que en algún momento , fue gobernado por el Islam , se le denomina como » casa del Islam « . Quiere decir que es una región que debe de ser dominada por el Islam de manera perpetua . Palestina que así se llamaba antes de 1947 , que se hizo la partición , o Israel , como nosotros queramos llamarle , por esa verdad histórica , la verdad que da lo mismo está región , en algún momento fue dominada por el Islam , por diferentes Califatos y luego por el imperio Otomano que es musulmán , no árabe , de acuerdo !! Los árabes están abajo , los turcos arriba , pero el Imperio Otomano es la religión mayoritaria era el Islam , para el Islam es un pecado , que un pedazo de tierra , que alguna vez fue gobernado por el Islam ahora no lo sea , entonces , por eso odian un Estado judío , en este Medio Oriente , que es principalmente musulmán , es un pecado para la religión Musulmana y es cuando nos ponemos a pensar que entonces , el tema de las tierras , de las fronteras , pues es un poco Transcendental , porque el conflicto tiene raizes religiosas para el Islam , así que es un gran conflicto allí .

Y qué hay de España ? . España también es un lugar , también es un objetivo , para el Islam radical . Y recuerden que todo el tiempo me estoy refiriendo al Islam radical .

Por qué por supuesto que tenemos una inmensa cantidades de musulmanes moderados , que no tienen el objetivo de dominar el mundo . Pero España que alguna vez fue musulmana , también forma parte de este plan del Islam radical , y voy a decirle una frase terrible que puede asustar a muchos , hoy en día hay musulmanes naciendo en Europa y obteniendo obviamente la ciudadanía , están es todo su derecho claro , por qué nacieron allí simplemente son musulmanes y nacieron allí , Londres , Francia , España a crecido la población musulmana de manera importante y pueden votar por supuesto y que ha dicho el Islam radical , solamente el Islam radical de eso , utilizaremos su democracia , para destruir su democracia , así que tengamos cuidado . Porque les voy a decir algo , Israel es el enemigo primordial del islamismo radical , pero no es el único , un gran , un gran enemigo es Estados Unidos , que lo ve como el país occidental de libertinaje , de la poca moral , que exporta blasfemias para Dios , si tú .

Y con esto voy a terminar este escrito . Si tú eres una mujer , que te gusta tener el pelo descubierto , si tú eres una mujer que te gusta salir a la calle sin el acompañamiento de un hombre forzoso , que te tenga que cuidar , si a ti te gusta la libertad de expresión , si a ti te gusta criticar al presidente , escribir artículos , hacer videos en Tic Tock , en You To , en dónde te exprese tu opinión abiertamente , si a ti te gusta vestirte como te guste vestirte aunque sea de mini falda si así lo deseas , si a ti te gusta la democracia , ese sistema hermoso en el que el pueblo elige a sus gobernantes , entonces el Islam radical es tu enemigo y tu eres un enemigo del islamismo radical y hay que tener cuidado con eso , hoy en día el Estado de Israel , no está peleando contra los palestinos , está peleando contra Hamas el problema que Hamas no se pone un uniforme y sale a pelear a un frente de batalla , sino que se viste de civiles , se esconde en la población civil , juntos con los rehenes y entonces , tenemos a un ejército israelí , que no sabe por dónde empezar , esa es la tragedia hoy en día , y lo que vamos a ver es un aumento de muertes en los próximos días en ambas partes , es triste y es lamentable y la verdad es que mi única bandera , es la de la libertad , libertad de expresión y libertad humana .