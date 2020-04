El gobierno condena enérgicamente la actividad multitudinaria celebrada en Puerto Plata

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +158 Nuevos 6,293 Fallecidos: +4 Nuevos 282 Recuperados: 993 Activos: 5,018

Declaraciones de Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus COVID-19.- 26 de abril 2020



Pueblo dominicano,

La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus COVID-19, en nombre del gobierno de la República Dominicana, condena enérgicamente la actividad multitudinaria celebrada hoy en Puerto Plata y recuerda a las autoridades locales y a toda la población la prohibición expresa de realizar cualquier tipo de actividad que implique la aglomeración de personas así como la permanencia en las calles sin el debido distanciamiento social.

Recordamos que estas prohibiciones se han establecido con el único objetivo de proteger la vida y la salud de las personas y que esta que debe ser, en todo momento, nuestra máxima prioridad.

Entendemos, por tanto, que es un acto de gravísima irresponsabilidad por parte de aquellas autoridades locales que no solo han permitido sino también incentivado la participación en esta actividad.

Una temeridad mayúscula que entraña un gran riesgo para la población en el presente escenario de pandemia que estamos atravesando.

También es inaceptable que autoridades policiales de la provincia adoptaran una actitud pasiva frente a lo que estaban ocurriendo. Ante esto, el director de la Policía Nacional ha ordenado una exhaustiva investigación para determinar responsabilidades e imponer sanciones a quien corresponda.

Quiero señalar además que, en flagrante violación a los acuerdos alcanzados por el 911 con los gobiernos locales, ayer en Imbert y hoy en Puerto Plata se emplearon en las actividades realizadas ambulancias del 911. Recordamos que esas ambulancias fueron cedidas bajo contrato a los alcaldes por el Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad para su uso exclusivamente en atención a emergencias .

Informamos asimismo que la Comisión de Alto Nivel está en sesión permanente para evaluar la situación y anunciará en las próximas horas el plan específico para dar respuesta a las posibles consecuencias derivadas de lo sucedido.

Por supuesto, respetamos la fe de los dominicanos y dominicanas, sin embargo, es importante recalcar que las decisiones del Gobierno en el actual contexto se basan en la evidencia científica y la prudencia, siguiendo los protocolos y ejemplos que están dando resultados tangibles en todo el mundo. Esa debe ser nuestra única guía en este momento y no podemos hacer excepciones en este sentido.



Por tanto, no permitiremos actuaciones unilaterales que vayan en contra del bien común y que pasen por alto las restricciones establecidas. El Gobierno actuará con rigor ante cualquier violación de las mismas.



Estamos avanzando en el camino correcto, ralentizando el avance del virus y la velocidad del contagio. Sin embargo, sabemos que vulnerar las medidas que nos han permitido estos progresos podría llevarnos a situaciones de grave peligro, disparando el número de casos.



Por todo ello, hacemos un nuevo llamado a toda la sociedad a la reflexión y a respetar estrictamente las medidas establecidas. No salgan de casa salvo a lo estrictamente necesario, respeten el toque de queda, mantengan la distancia física de un metro y medio, cúbranse el rostro y eviten a toda costa las aglomeraciones.



Háganlo por su salud y por la de todos, porque ese es el único camino cierto para salir juntos con bien de esta situación.



Muchas gracias