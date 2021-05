El gobierno del PRM critica al del PLD por este no comprar vacunas que no existían cuatro meses después de declarada la pandemia

Por Robert Vargas

El Gobierno del presidente Luis Abinader ha criticado a la administración que encabezó el peledeísta Danilo Medina porque este no compró en el mercado internacional vacunas que no existían, no estaban en desarrollo ni estaban a la venta antes del 16 de agosto del 2020.

El Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, le dijo al país durante una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia en el Palacio Nacional que el gobierno de Medina, no había hecho “ningún solo esfuerzo, ni un solo esfuerzo, por obtener en los mercados internacionales las vacunas”.

Sin embargo, en esa misma rueda de prensa, y apenas unos minutos después, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, admitió que el estado dominicano inició las negociaciones con una farmacéutica internacional, Pfitzer, a finales del año 2020 cuando su vacuna todavía estaba en desarrollo.

Esta revelación de Peralta dejó mal parado a Paliza, quien quería que el gobierno de Medina hiciera esas gestiones de compra cuando ni siquiera estaban en desarrollo las vacunas contra el nuevo coronavirus.

La afirmación de Paliza pareció ser la aplicación perfecta de la bio-política de la que el PRM se benefició durante la campaña electoral del 2020, cuando un ejército de “influencers”, encabezados por el ahora Director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, alimentaron la desconfianza en la población respecto de las medidas sanitarias auspiciadas por las autoridades anteriores para contener la pandemia.

Todavía Pfitzer no ha entregado a República dominicana ni una sola vacuna, cuando se había anunciado que esta sería una de las primeras en llegar al país.

Sin embargo, el proceso de vacunación en RD que adelantan las autoridades ha sido posible gracias a las vacunas compradas por el Estado dominicano a la República Popular China, con quien el gobierno de Medina estableció relaciones diplomáticas y comerciales plenas, y que la administración de Abinader ha tratado con desprecio.

La organización Mundial de la Salud dio en marzo del año 2020 sus primeras declaraciones oficiales definiendo como pandemia el nuevo coronavirus, que provoca la enfermedad de la Covid-19.

Cuatro meses más tarde, el 16 agosto del 2020, cuando Medina entregó el gobierno a Luis Abinader, en el mercado internacional no estaban a la venta las vacunas.

Sin embargo, Paliza criticó al gobierno anterior porque no compró las vacunas que no estaban disponible ni estaban en venta.

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,016 Nuevos 279,565 Fallecidos: 3,597 Recuperados: 234,785 Activos: 41,183