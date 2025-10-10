El mensaje de Boluarte tras ser destituida por el Congreso

RT

Dina Boluarte se dirigió a la nación después de que el Congreso de Perú aprobara la madrugada de este viernes una moción de vacancia contra ella por permanente incapacidad moral.

Boluarte arrancó su discurso destacando lo que describió como logros de su Gobierno en distintas áreas sociales. «En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos y a luchar por nuestro país», afirmó la política.

Además, Boluarte repasó las obras y proyectos que se abordaron en diversos sectores y ministerios durante el tiempo que estuvo al frente de la República.

La emisión en directo del discurso de Boluarte fue cortada, debido al comienzo del proceso de transferencia de poder al titular del Congreso peruano, José Jerí, como mandatario interino de la nación.

El Pleno del Congreso decidió proceder con la vacancia tras aprobar, con 122 votos a favor, las cuatro mociones presentadas por distintos partidos políticos.

Boluarte se negó a asistir al Congreso, después de que su abogado Juan Carlos Portugal, cuestionara el proceso parlamentario, alegando que el plazo de preparación de la defensa no cumple con las exigencias mínimas y esenciales. «Cincuenta minutos entre la notificación y la hora de audiencia, es, en paridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento», escribió en su cuenta de X.

Las mociones de vacancia presentadas por distintos partidos políticos durante la jornada alegan inacción del Gobierno ante la crisis de inseguridad que azota el país y falta de liderazgo.

Ola de extorsiones y ataques del crimen organizado

A principios de esta semana, los transportistas iniciaron un paro de 24 horas para protestar contra la inacción del Gobierno frente a la ola de extorsiones y ataques del crimen organizado que vive el sector. Sucede esto tras el asesinato de un conductor de autobús, la noche del sábado, y el ataque contra otro transportista, que resultó herido el domingo.

La crisis política en el país andino se profundizó tras el atentado contra la banda de cumbia Agua Marina, hecho ocurrido en Lima durante su actuación en un recinto militar el miércoles por la noche. Cuatro integrantes del grupo recibieron disparos en tórax y piernas. El incidente potenció el rechazo ciudadano ante la crisis de violencia.