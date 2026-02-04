El palo acechao de Dio Astacio, al Comercio y a los Emprendedores de SDE.

Por Winston Baez/Ex Regidor ASDE

El Alcalde de Santo Domingo Este Dio Astacio ha preparado lo que se denomina, un palo acechao al Comercio y a los Emprendedores de este municipio, a quienes pretende cobrar 400 millones de pesos por un Permiso de Operación de Negocios, recursos que están incluidos en el presupuesto de ingresos para este año 2026.

El pago de este arbitrio se estableció en el año 2011 con la resolución 05-11, en el segundo periodo de la gestión que desempeño Juan De Los Santos.

Este impuesto se debe pagar anualmente y tiene una escala que va desde los 3,000 pesos hasta 20,000, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que ocupe el local comercial, sea techado o al aire libre.

Ninguno de los Alcaldes qué antecedieron al actual, pusieron en ejecución este cobro, por la similitud que tiene con otros permisos e impuestos, tales como el permiso de uso se suelo que cobra el mismo Ayuntamiento, el registro del nombre comercial, el registro mercantil, entre otros. El extinto Alcalde Juan De Los Santos quien fue el proponente de este arbitrio, nunca lo puso en ejecución.

El pago de este impuesto al Ayuntamiento se agregaría a los ya existentes, tales como:

Permiso o licencia de uso de suelo.

Impuestos por anuncio, muestra y carteles.

Impuestos sobre ventas incondicionales de muebles.

Impuestos sobre registro de documentos.

Impuestos uso de rampas.

Pago por servicios de recolección de desechos sólido (basura) y otros pagos incluidos en su catálogo de servicios.

Los 400 millones de pesos que pretende cobrar la Alcaldía dirigida por Dio Astacio, es el monto mayor de los ingresos propios consignados en el presupuesto del ASDE de éste año.

Este cobro representa un duro golpe a los sectores productivos y generadores de empleos en Santo Domingo Este, quienes también tendrán que pagar un impuesto mayor por la modificación de la ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 98-25, que incremento los montos a pagar en los impuesto, de 500 pesos a 3,000 pesos, y hasta 675,000 pesos para las empresas con inversiones superiores a los 100 millones de pesos, lo que representa ingresos adicionales de más de 200 millones de pesos para el ASDE.

Se recuerda que el año pasado el Alcalde Dio Astacio implemento el pago por registro de motocicletas, donde pretendía cobrar por este concepto más de 1,000 pesos a cada propietario, lo que le generaría ingresos de más de 100 millones de pesos, recibiendo esta acción el rechazo de casi la totalidad de los dueños de motores.

Todavía no se conoce la reacción de los comerciantes, empresarios y emprendedores de este municipio. Pero lo que si está claro es que Dio Astacio al parecer es un discípulo del Zaqueo que describe la Biblia antes de tener un encuentro con Jesucristo.