Abinader aprovecha el hundimiento del prestigio de la PN para poner en retiro a 350 oficiales
COVID-19 República Dominicana
Por Robert Vargas
El presidente Luis Abinader ha puesto en retiro a 350 oficiales de la Policía, desde segundo tenientes hasta coroneles, en medio del descalabro de la imagen de la fuerza policial, acentuado por el asesinato a manos de varios agentes policiales de dos pastores evangélicos en Villa Altagracia en circunstancias precisas que aún no han sido establecidas.
Según han informado distintos medios nacionales en notas compartidas por Jorge Taveras, de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, todos los que han sido puestos en retiro disfrutarán de las respectivas pensiones.
La sorpresiva decisión del presidente Abinader ha sido informada en vísperas de que el gobierno integre una comisión especial que se ocupará de la reforma de la Policía Nacional.
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Esta reforma, según ha dicho el Ministro de Interior y Policía, se corresponde con el interés del gobierno de hacer más profesional la labor de la fuerza del orden.
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Esta semana, el prestigio de la PN tocó fondo luego que dos pastores evangélicos fueron acribillados a balazos por varios miembros de esa fuerza en Villa Altagracia.
A continuación la lista completa de los oficiales puestos en retiro por Abinader, quien adelanta de manera apresurada la creación de un denominado “generalato” de su confianza.
|No.
|RANGO
|NOMBRE
|1
|CORONEL
|ABREU TABAR, ONIL A.
|2
|CORONEL
|AQUINO EUGENIO,LIC.FRANCISCO LL.
|3
|CORONEL
|BAEZ UBIERA, LIC. GUILLERMO
|4
|CORONEL
|CASTRO CASTILLO, LIC. PEDRO JOSE
|5
|CORONEL
|CASTRO ULLOA, MARCELO
|6
|CORONEL
|CORDERO, PABLO
|7
|CORONEL
|CRUZ GUZMAN, CARLOS ANTONIO
|8
|CORONEL
|FELIZ NOVAS, JUAN
|9
|CORONEL
|FERNANDEZ TAVERAS, MANUEL R.
|10
|CORONEL
|FIGUEROA, LIC. FELIX FRANKLIN
|11
|CORONEL
|GARCIA ALVAREZ, LIC. LEONARDO F.
|12
|CORONEL
|GOMEZ GERALDINO, FELIX A.
|13
|CORONEL
|GONZALEZ GONZALEZ, LIC. RAMON MA.
|14
|CORONEL
|HERNANDEZ MA–ON, RAMON
|15
|CORONEL
|HERNANDEZ, PANTALEON
|16
|CORONEL
|LLUVERES URE#A, LIC.JOSE ARISMENDYS
|17
|CORONEL
|MARTINEZ POLANCO, JOSE RAMON
|18
|CORONEL
|MATEO URIBE, LIC. CANDIDO A.
|19
|CORONEL
|MATOS DIAZ, TEODORO MIGUEL
|20
|CORONEL
|MORROBEL VILLAMAN, LIC.FRANCISCO A
|21
|CORONEL
|OGANDO DE OLEO, DR.FERNANDO ANTONIO
|22
|CORONEL
|PIMENTEL MOJICA, VICTOR ML.
|23
|CORONEL
|RAMIREZ DE LA CRUZ, LIC. SIXTO
|24
|CORONEL
|RAMOS VIOLA, BIENVENIDO ANT.
|25
|CORONEL
|RODRIGUEZ GARCIA, ELIDO ALFREDO
|26
|CORONEL
|RODRIGUEZ, LIC.JULIO JUSTINO
|27
|CORONEL
|SANCHEZ CORNIELES, MIGUEL
|28
|CORONEL
|SANCHEZ, NELSON YHOVANY
|29
|CORONEL
|SANTAMARIA FONDEUR, MANUEL E.
|30
|CORONEL
|SCHARBAY VASQUEZ, ING.RICARDO ANT.
|31
|CORONEL
|TEJADA BAEZ, LIC. VICTORIANO
|32
|CORONEL
|VARGAS ALMANZAR, LIC. DOMINGO F.
|33
|CORONEL
|VASQUEZ FCO., LIC.BIENVENIDO
|34
|CORONEL
|VICTORIANO FABIAN, LIC. BIENVENIDO
|35
|CORONEL
|BELLO ALMONTE, LIC. JUAN ANT.
|36
|CORONEL
|JIMENEZ GOMEZ, LIC. AQUILINO E.
|37
|CORONEL
|PICHARDO CONT., AMELIO DE JS.
|38
|CORONEL
|SORIANO GARCIA, LIC. RIQUERME I.
|39
|CORONEL
|ABAD ENCARNACION, ROSALIO
|40
|CORONEL
|ALCANTARA OVIEDO, LIC.DIOGENES D/JS.
|41
|CORONEL
|CRISOSTOMO, RAMON
|42
|CORONEL
|DE LEON DE LA CRUZ, SATURNINO
|43
|CORONEL
|FELIZ ALCANTARA, ERNESTO
|44
|CORONEL
|GERMOSEN, JULIO ERNESTO
|45
|CORONEL
|GONZALEZ MORALES, LEONCIO
|46
|CORONEL
|HEREDIA HERNANDEZ, YNES
|47
|CORONEL
|JOSE, LUIS NIDIO
|48
|CORONEL
|LANTIGUA PAULINO, CANDIDO
|49
|CORONEL
|LORA BATISTA, RAMON D.
|50
|CORONEL
|MARRA CORNIELLE, DR. ROBERTO
|51
|CORONEL
|MONTERO ALCANTARA, LIC.BENERADO
|52
|CORONEL
|MONTERO AMADOR, FREDDY
|53
|CORONEL
|MONTERO, LIC. FELIX
|54
|CORONEL
|ROSARIO AQUINO, JOSE MIGUEL
|55
|CORONEL
|ROSARIO SANTANA, ORLANDO ANT.
|56
|CORONEL
|SANCHEZ CHAPMAN, JOSE DOLORES
|57
|CORONEL
|AGUERO ENCARNACION, ALTAGRACIA
|58
|CORONEL
|CASTILLO CASTILLO, LUIS G.
|59
|CORONEL
|CEBALLO FERMIN, LIC.CONSTANTINO V.
|60
|CORONEL
|DOMINGUEZ REYES, DIONICIO ANT.
|61
|CORONEL
|GUZMAN PERALTA, KATIUSKA C.
|62
|CORONEL
|LORA DIAZ, RAFAEL ANT.
|63
|TTE.COR.
|ACEVEDO, JUAN FRANCISCO
|64
|TTE.COR.
|AGUERO, DIONICIO
|65
|TTE.COR.
|AQUINO, CARLOS ERCILIO
|66
|TTE.COR.
|ARIAS MATEO, ANGEL SALVADOR
|67
|TTE.COR.
|CARELA, LUCAS
|68
|TTE.COR.
|CEDANO SANTANA, FELIX
|69
|TTE.COR.
|CONTRERAS GUERRERO, MIGUEL A.
|70
|TTE.COR.
|DE JESUS URE–A, JACINTO ML.
|71
|TTE.COR.
|DE LA CRUZ, APOLONIO
|72
|TTE.COR.
|DE LEON FLORES, LORENZO
|73
|TTE.COR.
|DE LOS SANTOS MONTERO, EDUARDO
|74
|TTE.COR.
|DE LOS SANTOS MU–OZ, CANDIDO
|75
|TTE.COR.
|DIAZ PINALES, JUAN
|76
|TTE.COR.
|DIAZ RODRIGUEZ, LIC. DANIEL
|77
|TTE.COR.
|DOMINGUEZ MORCELO, PEDRO M.R.
|78
|TTE.COR.
|DYETT GUILLEN, LIC. MOISES
|79
|TTE.COR.
|FEBRILLET, JUAN BAUTISTA
|80
|TTE.COR.
|FERRER, ALEJANDRO ALBERTO
|81
|TTE.COR.
|GUTIERREZ RODRIGUEZ, LUIS EMILIO
|82
|TTE.COR.
|LEBRON MARI–EZ, LIC. VICTOR
|83
|TTE.COR.
|LORA GARCIA, BERNARDINO
|84
|TTE.COR.
|MARTINEZ ASENCIO, ELADIO
|85
|TTE.COR.
|MARTINEZ SOSA, RAMON E.
|86
|TTE.COR.
|MEJIA PE–A, JUAN FRANCISCO
|87
|TTE.COR.
|NU–EZ JORGE, GUILLERMO ANTONIO
|88
|TTE.COR.
|NU–EZ NU–EZ, DR.ANDRES
|89
|TTE.COR.
|ORTIZ MA–ON, JUAN ANTONIO
|90
|TTE.COR.
|PEREZ MORILLO, FELIX
|91
|TTE.COR.
|PINEDA REYES, BIRQUIN
|92
|TTE.COR.
|POLANCO TAVAREZ, CARMEN RAMON
|93
|TTE.COR.
|PORTES MATEO, JULIO CESAR
|94
|TTE.COR.
|RAMIREZ OVIEDO, LUIS ML.
|95
|TTE.COR.
|RAMIREZ POZO, LUIS MANUEL
|96
|TTE.COR.
|RAMIREZ RAMIREZ, VALENTIN
|97
|TTE.COR.
|ROBLES, DIOMEDES
|98
|TTE.COR.
|SAINT HILAIRE CRUZ, GENARO ANTONIO
|99
|TTE.COR.
|SUAREZ PAULINO,JUAN
|100
|TTE.COR.
|VALLEJO BAUTISTA, FRANCISCO
|101
|TTE.COR.
|VIZCAINO SEPTIMO, AGRIPINO
|102
|TTE.COR.
|ZAPATA, JOSE FRANCISCO
|103
|TTE.COR.
|ABREU PAEZ, MIGUEL DAVID
|104
|TTE.COR.
|AGRAMONTE AGRAMONTE, ANIBAL
|105
|TTE.COR.
|ALBURQUERQUE DE LA CRUZ, LUIS E.
|106
|TTE.COR.
|AMARANTE URE–A, HILDA
|107
|TTE.COR.
|BAUTISTA RAMIREZ, JULIO CESAR
|108
|TTE.COR.
|CEPEDA, JULIAN
|109
|TTE.COR.
|CLASE BRITO, LIC. COSME DAMIAN
|110
|TTE.COR.
|GOMEZ CABRAL, JOSE EUGENIO
|111
|TTE.COR.
|GONZALEZ, ANGEL
|112
|TTE.COR.
|HERNANDEZ, RAFAEL OLEGARIO
|113
|TTE.COR.
|JAVIER BASORA, RAMON
|114
|TTE.COR.
|MARTINEZ SPENCER, ISABEL ALTAGRACIA
|115
|TTE.COR.
|MEJIA MORETA DE M., DIGNA M.
|116
|TTE.COR.
|PEREZ PEREZ, AURORA ELENA
|117
|TTE.COR.
|ROBLES DE LA CRUZ, ING. JULIO C.
|118
|TTE.COR.
|RODRIGUEZ, JOSE ELIAS
|119
|TTE.COR.
|ROSADO TORRES, JOSE
|120
|TTE.COR.
|ROSARIO , MIGUEL EDUARDO
|121
|TTE.COR.
|SCHOUWE FEBRILLET, FREDDY F.
|122
|TTE.COR.
|URE–A NU–EZ, LIC. CARMEN
|123
|TTE.COR.
|VALENZUELA DE LOS SANTOS, JUAN
|124
|TTE.COR.
|VARGAS, EXPEDITO
|125
|TTE.COR.MED.
|MARTINEZ RODRIGUEZ, LIC. ERCIA B.
|126
|TTE.COR. INGENIERO
|DE LA CRUZ POLANCO, ING. PEDRITO
|127
|MAYOR
|ABREU CASTILLO, SANTO
|128
|MAYOR
|ASTACIO PEGUERO, ALFREDO
|129
|MAYOR
|BAEZ AYBAR, ENRIQUILLO
|130
|MAYOR
|BERROA PIMENTEL, ISIDRO
|131
|MAYOR
|CARRASCO FELIZ, ADOLFO
|132
|MAYOR
|CUEVAS MATEO, MANUEL ANTONIO
|133
|MAYOR
|DE LOS SANTOS DOTEL, OSVALDO
|134
|MAYOR
|DE LOS SANTOS, BRIGIDO
|135
|MAYOR
|FERMIN RODRIGUEZ,JOSE LEODORO
|136
|MAYOR
|GOMEZ INIRIO, FRANCISCO
|137
|MAYOR
|GONZALEZ, RAFAEL
|138
|MAYOR
|HEREDIA PERDOMO, MARIO
|139
|MAYOR
|JAVIER, MARTIN
|140
|MAYOR
|JIMENEZ SABINO, ISIDRO
|141
|MAYOR
|LINARES REYES, ANGEL DANILO
|142
|MAYOR
|MEDINA, AUGUSTO JOSE
|143
|MAYOR
|MENDEZ MENDEZ, JULIO
|144
|MAYOR
|MERCEDES HDEZ., JOAQUIN ANT.
|145
|MAYOR
|MONTERO MONTERO, FELIX
|146
|MAYOR
|PARRA, LIC. ANDRES
|147
|MAYOR
|PEREZ FERNANDEZ, ING. ISRAEL A
|148
|MAYOR
|PEREZ MORROBEL, JOSE LUIS
|149
|MAYOR
|PEREZ VALDEZ, ANTONIO
|150
|MAYOR
|REYES RODRIGUEZ, DOMINGO M.
|151
|MAYOR
|RODRIGUEZ MEJIA, PAULINO
|152
|MAYOR
|SUERO FAMILIA, FULGENCIO
|153
|MAYOR
|UBRI FORTUNA, LIC. LEONIDAS ANT.
|154
|MAYOR
|BATISTA, FLORENTINO
|155
|MAYOR
|BERROA MORILLO, TOMAS AQUILES
|156
|MAYOR
|BERROA, RAMON
|157
|MAYOR
|BREA,LIC. JULIAN
|158
|MAYOR
|DE LOS SANTOS, ANTOLIN
|159
|MAYOR
|DE PAULA VIZCAINO, DIGNO
|160
|MAYOR
|ESPAILLAT CASTILLO, HERIBERTO
|161
|MAYOR
|ESTRELLA FLETE, SALVADOR E.
|162
|MAYOR
|FIGUEREO MARTINO, DR.CARLOS A.
|163
|MAYOR
|FRANCO CARVAJAL, JUAN BTA.
|164
|MAYOR
|FRIAS MATOS, ING. SANTIAGO
|165
|MAYOR
|GONZALEZ, FIDIAN
|166
|MAYOR
|HERNANDEZ TERRERO, ANA M. A.
|167
|MAYOR
|JAQUEZ MARTINEZ, NEIDA M.
|168
|MAYOR
|LEBRON SALAZAR, JUAN R.
|169
|MAYOR
|LEDESMA VASQUEZ, MIGUEL M.
|170
|MAYOR
|LEOCADIO RAMIREZ, RAMON
|171
|MAYOR
|LORA DELMONTE, LIC. LUIS F.
|172
|MAYOR
|LUNA PE–A, MANUEL JOAQUIN
|173
|MAYOR
|MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL DAVID
|174
|MAYOR
|MARTINEZ VASQUEZ, FRANCISCO
|175
|MAYOR
|PEREZ BENGOA, JAIME RAFAEL
|176
|MAYOR
|TURBI EVANGELISTA,DRA.MARIA A.
|177
|MAYOR
|URBAEZ ALCANTARA, BERTANEA
|178
|MAYOR MED.
|ALVAREZ ALMANZAR,LIC.MARIA M.
|179
|MAYOR INGENIERO
|RICART MACHADO, ING. RAMON ARTURO
|180
|CAPITAN, P.N.
|ABREU PASTORIZA, RAFAEL S.
|181
|CAPITAN, P.N.
|ABREU, ANTONIO
|182
|CAPITAN, P.N.
|ACOSTA RODRIGUEZ, ANGEL D.
|183
|CAPITAN, P.N.
|ACOSTA RODRIGUEZ, JUAN TOMAS
|184
|CAPITAN, P.N.
|ALVAREZ REYES, JUAN
|185
|CAPITAN, P.N.
|AMADOR RAMIREZ, CARLOS ML.
|186
|CAPITAN, P.N.
|BAUTISTA VALERA, BARTOLO
|187
|CAPITAN, P.N.
|BERNABE MELO, PORFIRIO
|188
|CAPITAN, P.N.
|CORDERO PICHARDO, CORPORAN
|189
|CAPITAN, P.N.
|CORPORAN COCO, JOSE MIGUEL
|190
|CAPITAN, P.N.
|CUBILETE PEREZ, CARLOS
|191
|CAPITAN, P.N.
|DE LA CRUZ DEL ROSARIO, ANDRES
|192
|CAPITAN, P.N.
|DURAN URE–A, ZOILA GABRIELA
|193
|CAPITAN, P.N.
|ENCARNACION DURAN,ANDRES BERNARDO
|194
|CAPITAN, P.N.
|ESTEVEZ, JUAN JOSE
|195
|CAPITAN, P.N.
|ESTEVEZ, MIOSOTIS
|196
|CAPITAN, P.N.
|FAMILIA PANIAGUA, HUMBERTO
|197
|CAPITAN, P.N.
|FELIZ, VICTOR DANIEL
|198
|CAPITAN, P.N.
|FLORENTINO MONTERO, ARCADIO
|199
|CAPITAN, P.N.
|GARCIA DIAZ, CARLOS E.
|200
|CAPITAN, P.N.
|GARCIA MARTINEZ, JORGE
|201
|CAPITAN, P.N.
|GONZALEZ SADY, PABLO R.
|202
|CAPITAN, P.N.
|HERASME DIAZ, MARTIN
|203
|CAPITAN, P.N.
|HERNANDEZ DIAZ, DANIEL
|204
|CAPITAN, P.N.
|HERNANDEZ, MANUEL ANTONIO
|205
|CAPITAN, P.N.
|JAQUEZ DE LA CRUZ, PASCUAL
|206
|CAPITAN, P.N.
|JORGE RAMIREZ, GABRIEL
|207
|CAPITAN, P.N.
|LEDESMA DOLORES, EPIFANIO
|208
|CAPITAN, P.N.
|LOPEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO
|209
|CAPITAN, P.N.
|LOPEZ MOLINA, JESUS NARCISO
|210
|CAPITAN, P.N.
|MARTE CRISOSTOMO, ALFREDO
|211
|CAPITAN, P.N.
|MENA, JUAN FRANCISCO
|212
|CAPITAN, P.N.
|MENDEZ VENTURA, ALEJANDRO E.
|213
|CAPITAN, P.N.
|MERCADO BACILIO, ASI.DENT. LUCINDA
|214
|CAPITAN, P.N.
|MIESES CASTILLO, NAZARIO
|215
|CAPITAN, P.N.
|MONTERO JIMENEZ, CARMITO M.
|216
|CAPITAN, P.N.
|NOLASCO, ENRIQUE
|217
|CAPITAN, P.N.
|OVALLE, MIGUEL
|218
|CAPITAN, P.N.
|PAREDES DE JESUS, PABLO
|219
|CAPITAN, P.N.
|PAREDES, LIC. VIRGILIO
|220
|CAPITAN, P.N.
|PEREZ OGANDO,SEVERINO
|221
|CAPITAN, P.N.
|PI–A LORENZO, YSIDRO
|222
|CAPITAN, P.N.
|RAMIREZ ECHAVARRIA, LUIS MANUEL
|223
|CAPITAN, P.N.
|RECIO, AMERICO
|224
|CAPITAN, P.N.
|RIVERA RIVERA, MARTIRES
|225
|CAPITAN, P.N.
|RIVERA, MANUEL EMILIO
|226
|CAPITAN, P.N.
|ROQUE MARTINEZ, SANTOS LAUREANO
|227
|CAPITAN, P.N.
|SANCHEZ ADAMES, LIC. ELADIO
|228
|CAPITAN, P.N.
|UPIA ABREU, JORGE
|229
|CAPITAN, P.N.
|VICTOR PUELLO, JOSE ANTONIO
|230
|CAPITAN, P.N.
|BASORA MENDEZ, RAMON CAYETANO
|231
|CAPITAN, P.N.
|CABRERA GUZMAN, DR. PEDRO JUAN
|232
|CAPITAN, P.N.
|CONCHA DE POLANCO, CARMEN L.
|233
|CAPITAN, P.N.
|DE LA ROSA DE LA ROSA, BEATICO
|234
|CAPITAN, P.N.
|DE LEON, EUSTAQUIO
|235
|CAPITAN, P.N.
|DIAZ NU–EZ, LIC.JUAN ESTEBAN
|236
|CAPITAN, P.N.
|EVANGELISTA JEREZ, DRA. MARTA M.
|237
|CAPITAN, P.N.
|FAMILIA VIOLA, LICDA BERNARDA
|238
|CAPITAN, P.N.
|FELICIANO NOLASCO,LIC.JULIO C.
|239
|CAPITAN, P.N.
|LEDESMA PLATA, LIC.FELIX M D/L S.
|240
|CAPITAN, P.N.
|MA–ANA ADAMES, RADHAME
|241
|CAPITAN, P.N.
|MARTES BLONDEN, ALQUIMEDES
|242
|CAPITAN, P.N.
|MEDRANO LAJARA, JUAN ANT.
|243
|CAPITAN, P.N.
|MEJIA BUTTEN, MARCIAL ODALIS
|244
|CAPITAN, P.N.
|NU–EZ, FERNANDO
|245
|CAPITAN, P.N.
|OLMOS HERNANDEZ, JUAN B.
|246
|CAPITAN, P.N.
|OVANDO MEJIA, ROBINSON M.
|247
|CAPITAN, P.N.
|PEREZ GAVI–O, FRANCISCO RAMON
|248
|CAPITAN, P.N.
|PIMENTEL MEDINA, NANCY DE REGLA
|249
|CAPITAN, P.N.
|PINALES, LIC. JUAN ANTONIO
|250
|CAPITAN, P.N.
|ROSARIO MOREL, ROSA MARIA
|251
|CAPITAN, P.N.
|SANTANA VIZCAINO, HIPOLITO
|252
|CAPITAN, P.N.
|SUAREZ MADRIGAL, JUAN R.
|253
|CAPITAN, P.N.
|TENA ARAGONEZ, DIOGENES GUILLERMO
|254
|CAPITAN, P.N.
|URE–A REYES, FELIX ML
|255
|CAPITAN, P.N.
|VARGAS DE REYNOSO, ARACELIS
|256
|CAPITAN, P.N.
|VERA VALDEZ, NESTOR MANUEL
|257
|1ER.TTE., P.N.
|BAEZ RODRIGUEZ, MARTIN A.
|258
|1ER.TTE., P.N.
|CALDERON HDEZ, CRECENCIA DEL C
|259
|1ER.TTE., P.N.
|CORTORREAL GUZMAN, JUAN CRISOSTOMO
|260
|1ER.TTE., P.N.
|DE JESUS PRENSA, LIC. EUGENIA
|261
|1ER.TTE., P.N.
|DE LA CRUZ MANZUETA, MARIO
|262
|1ER.TTE., P.N.
|DE LA ROSA PEREZ, ALTAGRACIA
|263
|1ER.TTE., P.N.
|DURAN DELGADO, SANTO
|264
|1ER.TTE., P.N.
|FERRER FRAGOSO, YSAIAS
|265
|1ER.TTE., P.N.
|GUERRERO PAULINO, MARIA MAGDALENA
|266
|1ER.TTE., P.N.
|MEJIA, NICOLAS
|267
|1ER.TTE., P.N.
|MENDEZ, ISIDRO
|268
|1ER.TTE., P.N.
|MORALES SEPULVEDA, JOSE
|269
|1ER.TTE., P.N.
|MOTA ROSARIO, LUIS R.
|270
|1ER.TTE., P.N.
|NU–EZ GARCIA, ENF. JUANITA
|271
|1ER.TTE., P.N.
|ORTEGA GARCIA, JUAN E.
|272
|1ER.TTE., P.N.
|PASCUAL MARIANO, LEOCADIO
|273
|1ER.TTE., P.N.
|PAULINO HERNANDEZ, PONCIANO
|274
|1ER.TTE., P.N.
|PEREZ FRANCISCO,LICDA.SOCORRO DEL P.
|275
|1ER.TTE., P.N.
|RAMIREZ ALVAREZ, MODESTO
|276
|1ER.TTE., P.N.
|RAMIREZ MORENO, GREGORIO
|277
|1ER.TTE., P.N.
|REYES FELIZ, ENF. RAMONA G.
|278
|1ER.TTE., P.N.
|RODRIGUEZ DE HDEZ., GEORGINA
|279
|1ER.TTE., P.N.
|RODRIGUEZ MENDOZA, IDALISA
|280
|1ER.TTE., P.N.
|ROMAN MARTINEZ, LOURDES DAISY
|281
|1ER.TTE., P.N.
|ROSARIO BATISTA, JUAN N.
|282
|1ER.TTE., P.N.
|TURBI, ROSA ERVIRA
|283
|1ER.TTE., P.N.
|VASQUEZ ROSADO, FLORA M.
|284
|1ER.TTE., P.N.
|ABREU CASTILLO, DR. MIGUEL T.
|285
|1ER.TTE., P.N.
|ALFONSECA, LEONARDO
|286
|1ER.TTE., P.N.
|AMADOR BERROA, LIC. JOSE ALTAGRACIA
|287
|1ER.TTE., P.N.
|BAEZ MENDOZA, JOSE ANT.
|288
|1ER.TTE., P.N.
|BREA DIAZ, GILTON
|289
|1ER.TTE., P.N.
|BURGOS GOMEZ, FABIO ANTONIO
|290
|1ER.TTE., P.N.
|BUSI BERROA, ESTANISLAO
|291
|1ER.TTE., P.N.
|CASILLA, BENARDINA
|292
|1ER.TTE., P.N.
|DE LEON RODRIGUEZ, LIC.DIEGO
|293
|1ER.TTE., P.N.
|DIAZ REYES, JOSE B.
|294
|1ER.TTE., P.N.
|DIAZ TEJEDA, BETTY MARGARITA
|295
|1ER.TTE., P.N.
|ESTEVEZ DE LA ROSA, FRANCISCO ANTONIO
|296
|1ER.TTE., P.N.
|FELIZ YOSEF, CHEL
|297
|1ER.TTE., P.N.
|FERMIN MARTES, NORI YSABEL
|298
|1ER.TTE., P.N.
|FLORENTINO, SIGFRIDO ANTONIO
|299
|1ER.TTE., P.N.
|FRANCO CARO, JUAN ALBERTO
|300
|1ER.TTE., P.N.
|GANTIER, LIC. REYMUNDO
|301
|1ER.TTE., P.N.
|GARCIA LARA, FRANCISCO E.
|302
|1ER.TTE., P.N.
|GARCIA VILLAMAN, DR. MARTIN FCO.
|303
|1ER.TTE., P.N.
|GOMEZ RAMIREZ, ALEJANDRO A.
|304
|1ER.TTE., P.N.
|GUILLEN JAVIER, FELICIA
|305
|1ER.TTE., P.N.
|GUZMAN LOPEZ, RAFAEL A.
|306
|1ER.TTE., P.N.
|JIMENEZ CANCU, JULIO CESAR
|307
|1ER.TTE., P.N.
|LOPEZ FRIAS, LIC. HECTOR RAFAEL
|308
|1ER.TTE., P.N.
|MEDRANO, GUILLERMO
|309
|1ER.TTE., P.N.
|MORENO, RICARDO ANT.
|310
|1ER.TTE., P.N.
|MOTA FELIZ, PEDRO
|311
|1ER.TTE., P.N.
|NABARRO OGANDO, ENF. ANTONIA
|312
|1ER.TTE., P.N.
|PERALTA LUNA, ABRAHAN
|313
|1ER.TTE., P.N.
|PEREZ , JUAN ALBELARDO
|314
|1ER.TTE., P.N.
|PEREZ PE–A, PEDRO ALEJANDRO
|315
|1ER.TTE., P.N.
|PINALES SOTO, ENEDINA PAULA
|316
|1ER.TTE., P.N.
|PLATA CUEVAS, FRANCISCO
|317
|1ER.TTE., P.N.
|PRADO DE LA CRUZ, LIC. JUAN PABLO
|318
|1ER.TTE., P.N.
|RAMOS GONZALEZ, CESAR EDUVIGIS
|319
|1ER.TTE., P.N.
|REYES DE LEON, JULIO RAFAEL
|320
|1ER.TTE., P.N.
|ROLDAN PEREZ, JOSE RENE
|321
|1ER.TTE., P.N.
|ROSARIO S., LIC. CLEMENTINA D/C
|322
|1ER.TTE., P.N.
|ROSARIO VASQUEZ, CASIMIRO REY
|323
|1ER.TTE., P.N.
|SANTOS MARTINEZ, FELIX ANTONIO
|324
|1ER.TTE., P.N.
|SANTOS, VICTOR RADHAMES
|325
|1ER.TTE., P.N.
|SILVESTRE POLANCO, SANTO A.
|326
|1ER.TTE., P.N.
|SOSA ALMONTE, LEONIDAS
|327
|1ER.TTE., P.N.
|SOTO, PEDRO
|328
|1ER.TTE., P.N.
|SURIEL DIAZ, JOSE ML.
|329
|1ER.TTE., P.N.
|VALERIO VALERIO, RAFAEL
|330
|1ER.TTE., P.N.
|VASQUEZ, MERY
|331
|1ER.TTE., P.N.
|VELEZ AGUILERA, CARLOS MARIA
|332
|1ER.TTE., P.N.
|VELEZ GENAO, EVARISTO
|333
|2DO.TTE., P.N.
|CRUZ, LIC. JULIO LEONARDO
|334
|2DO.TTE., P.N.
|SILVESTRE SANTANA, DR. NEUDIS E.
|335
|2DO.TTE., P.N.
|TAVAREZ MOREL, HIPOLITO
|336
|2DO.TTE., P.N.
|DE LOS SANTOS PACHECO, JOSEFA
|337
|2DO.TTE., P.N.
|DURAN DE CRUZ, JULIA G.D/LA ACENCION
|338
|2DO.TTE., P.N.
|FLORES ALVAREZ, CESAR RUBEN
|339
|2DO.TTE., P.N.
|HEREDIA CABRAL, JUAN EUSEBIO
|340
|2DO.TTE., P.N.
|HERNANDEZ DE LA CRUZ DE GRULLON, GERMANI
|341
|2DO.TTE., P.N.
|MUESES MARTINEZ, FELIX
|342
|2DO.TTE., P.N.
|MUESES, LUZ MARIA
|343
|2DO.TTE., P.N.
|MU–OZ JIMENEZ, ADRIANO
|344
|2DO.TTE., P.N.
|MU–OZ MATOS DE MARTINEZ, LUCRECIA Y.
|345
|2DO.TTE., P.N.
|PEREZ CONCEPCION, JUAN M.
|346
|2DO.TTE., P.N.
|PEREZ, ANGEL DANILO
|347
|2DO.TTE., P.N.
|REYES MORA, JOSE YSABEL
|348
|2DO.TTE., P.N.
|VELOZ SANTANA, JULIAN
|349
|2DO.TTE., P.N.
|VILLAVICENCIO, FELIX MARIA
|350
|2DO.TTE., P.N.
|ZABALA RODRIGUEZ, ANDREA