El RID denuncia la injerencia de EE.UU. y el intento de golpe de Estado contra la presidenta Xiomara Castro en Honduras»

Fuente: Referente de la Izquierda Dominica-RID–

Santo Domingo.-Alzamos nuestra voz de protesta por la injerencia en los asuntos internos del gobierno y el pueblo hondureño por parte del Departamento de Estado y el Pentágono del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y los aprestos de golpe de Estado contra la presidenta democrático y progresista XIOMARA CASTRO.

EL REFERENTE DE LA IZQUIERDA DOMINICANA-RID– anuncia y repudia el inicio de un proceso de golpe de Estado que lleva a cabo el Imperio yanqui contra la presidenta democrática y progresista XIOMARA CASTRO en la República de Honduras.

EL RID denuncia que, bajo la nueva modalidad y el chantaje de la “lucha contra la corrupción, el narco tráfico y el lavado”, ha sido su política de las últimas décadas para tumbar o liquidar gobiernos legítimamente elegidos por sus pueblos, sobre todo, con ideas de izquierda, progresistas, socialistas, antimperialistas y antineoliberales que no se confabulan con los intereses imperiales, como son los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, en su momento contra Brasil y ahora con Honduras y su Presidenta Xiomara Castro.

EL REFERENTE DE LA IZQUIERDA DOMINICANA-RID- señala que, las Embajadas en cada país del imperio yanki y su Secretario de Estado han sido los funcionarios directos que han utilizado los gobiernos para hacerles las vidas imposibles de construir y producir cambios en los países y gobiernos que no respondan a sus intereses y si no acatan las decisiones que expresen los intereses imperiales, se dedican a crear todo tipo de obstáculos que van desde aplicación de sanciones económicas, políticas, comerciales, financieras, militares de manera unilateral, uso de ONGs, acuerdos de extradición con claro beneficio y ventajas imperial, calificarlos de dictadores y crear inestabilidad social para así, dilatar, retroceder y/o dificultar el desarrollo de las transformaciones y cambios que plantearon y representan los gobiernos para beneficio de sus pueblos y con intereses opuestos al imperio y sus potencias aliadas.

PARA EL RID, las acusaciones descaradas, intervencionistas e irrespectuosa de la soberanía nacional de Honduras emitida por la embajadora yanki Laura Dogu acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de defensa de narcotraficante, son una prueba del uso de la supuesta lucha contra el narcotráfico, para chantajear.

SEGÚN EL REFERENTE DE LA IZQUIERDA DOMINICANA-RID- el imperio yanki no ve bien que el hermano país y su gobierno dejen de ser peones y serviles, para ser soberanos e independientes. Tratan de obstaculizar el proceso electoral del próximo año, junto a la oposición que fue derrotada y repetir el golpe de Estado del 2009, cuando sacaron de madrugada al presidente Manuel Zelaya-Mel-PARA EL RID, la medida de denunciar la vigencia del tratado de extradición con el imperio y la negativa de apresar y entregar al general venezolano y ministro de Defensa, Padrino López, demostraron su decisión de no arrastrarse a los intereses imperiales, como sucedió en República Dominicana con el servil presidente Luis Abinader, ministerio público y canciller Roberto Álvarez, al permitir el ROBO DEL AVION VENEZOLANO POR PARTE DEL IMPERIO y eso no se lo perdonan a Xiomara Castro y el gobernante partido Libertad y Refundación-Libre- que dirige Manuel Zelaya.

SEGÚN EL REFERENTE DE LA IZQUIERDA DOMINICANA- el imperio yanqui no le perdona a Xiomara Castro la posición asumida en República Dominicana, que como presidenta de Honduras y pre tempore de la Celac saliera en defensa de la soberanía de Venezuela y el respecto a la autodeterminación, a propósito de la toma de posesión y el discurso para el nuevo periodo presidencial de Luis Abinader, que utilizando ese escenario diplomático, de manera descarada lo convirtió en cirulo político y propaganda anti venezolana en la representación del chavismo y su presidente reelecto y proclamado por sus instituciones constitucionales, Nicolas Maduro Moros y como aporte de un guion de la derecha fascista de la región bajo la dirección de los yanquis.

PARA EL RID el imperio yanqui no acaba de comprender que, el mundo ha cambiado y hoy vivimos la multipolaridad, donde ya la época del monopolio de la política, la economía, el comercio, lo militar, la tecnología y control geopolítico no es les lo mismo.

///NO AL GOLPER DE ESTADO EN PROCESO//

///RESPETO A LA SOBERANIA DE HONDURAS Y SU PRESIDENTA XIOMARA CASTRO///

///VIVA LA UNIDAD LATINOAMERICA Y VENCEREMOS///

///VENCEREMOS///

Comisión Ejecutiva

4/9/2024