El SAM cambia de mando y marca línea roja contra impuestos municipales

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– La Sociedad Acción Multiempresarial (SAM) juramentó a Andrés Tejada como su nuevo presidente, marcando el inicio de una nueva etapa en una institución con 38 años de trayectoria en el municipio.

La Sociedad Acción Multiempresarial

El acto contó con la presencia de importantes dirigentes empresariales, entre ellos Constantino Ramírez, presidente de la Asociación de Ferreteros; Joaquín Hilario, presidente de CODEESTE; Leticia Centurión, presidenta de la Cámara de Comercio Dominico-Paraguaya; y Riubel Monte de Oca, presidente de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, quienes respaldaron la nueva directiva encabezada por Tejada.

Tras ser juramentado, el nuevo presidente pronunció un discurso firme ante socios medianos, pequeños y grandes empresarios, dejando claro que su gestión no será meramente protocolar.

“No estamos aquí solo para bailar, cantar y reír. Estamos para ser solidarios cuando un miembro sea afectado por una medida arbitraria o perjudicial”, expresó.

Tejada hizo un llamado directo a las instituciones del país para que actúen con justicia cuando un socio del gremio sea impactado por disposiciones que consideren contrarias al orden establecido. Citó casos específicos, como el de un comerciante de la avenida Sabana Larga y el caso Guillén en la San Vicente de Paúl, señalando que el empresariado debe mantenerse unido para defender a los suyos.

Rechazo a la ordenanza 05-11

El presidente del SAM rechazó de manera tajante las intenciones atribuidas al alcalde Dio Astacio de aplicar la ordenanza municipal No. 05-11, aprobada en 2011 durante la gestión del fenecido Juan de los Santos, la cual establece arbitrios entre tres mil y 20 mil pesos para la operación de negocios.

Sostuvo que la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios no faculta a la Sala Capitular a crear impuestos, y recordó que la Constitución de la República establece en su artículo 243 que solo el Congreso Nacional tiene potestad para crearlos.

“Una ley no puede tener efecto retroactivo ni puede haber duplicidad en los pagos”, advirtió, al tiempo que hizo un llamado al alcalde para que no materialice lo que calificó como pretensiones perjudiciales para el sector comercial.

Críticas por el manejo de la basura

Tejada también abordó la problemática de los contenedores de basura instalados en principales avenidas del municipio.

A su juicio, los furgones han colapsado, permanecen repletos de desechos día y noche, y se han convertido en focos de contaminación ambiental y visual.

“Los buzos y las ratas están de fiesta”, sostuvo, al señalar que estos contenedores afean la ciudad, alejan el potencial turístico, generan riesgos de accidentes en las vías públicas y, según afirmó, incluso violan disposiciones sobre el uso del espacio público.

Indicó que inicialmente pensaron que sería una solución temporal, pero que todo apunta a que permanecerán por largo tiempo, por lo que pidió evaluar alternativas más viables.

Unidad, capacitación y responsabilidad social

Entre sus ejes de gestión, Tejada destacó la defensa activa de los miembros del SAM, el respaldo a sus familias, la promoción de la integración entre asociados, la capacitación empresarial y el fortalecimiento de sinergias comerciales.

Además, anunció que impulsará la creación de un grupo de empresarios que patrocinen actividades extraordinarias de la directiva de Unidad y Fortaleza, con el objetivo de desarrollar iniciativas especiales y programas de responsabilidad social.

Reconoció que existen proyectos importantes, pero que actualmente no cuentan con los fondos necesarios para ejecutarlos, por lo que hizo un llamado a los grandes empresarios a contribuir con el crecimiento institucional.

“La visión es clara: un SAM más fuerte, más unido y más próspero”, afirmó.

Con la llegada de Andrés Tejada, el SAM inicia una etapa que promete mayor firmeza en la defensa del empresariado y un papel más activo en el desarrollo económico de Santo Domingo Este.

