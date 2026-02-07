Emular a Guido; una apuesta en beneficio del país

Por Felipe Castro

n el quehacer político de este país, existe la falencia histórica del funcionariado público que al alcanzar una posición de poder, la asumen como un patrimonio de su propiedad, que las acciones que hacen por mandato del pueblo, las proyectan como sus acciones particulares imponiendo imperativamente el yo hago, yo hice, yo hare, yo deje los fondos, etc. como si dicha función y sus recursos fueron heredados de un patrimonio familiar.

Que un funcionario en este país rinda cuentas en ausencia de pragmatismo, con transparencia y con la conciencia verdadera de logros alcanzados que redundan en favor de la nación, trastocando intereses poderosos y mafias corruptas que en sociedades como la nuestras eran intocables; para encontrarlo hay que buscarlo con la linterna de Diógenes bajo el intenso Sol de la doce del mediodía.

Sin embargo, el Dr. Guido Gómez Mazara, sin ser un extraterrestre ha sido capaz de romper esquemas en su corta y altamente productiva función pública, con una rendición de cuentas presentada a la nación mediante la convocatoria de una rueda de prensa que se efectuó el pasado dos de febrero a la cuatro de la tarde en el auditorio centro de indotel Edificio Rene del Risco donde detallo sus logros alcanzados. Diciendo que tras 24 años de pago de alquiler, el Indotel adquirió un edificio propio, que le ahorrará más de RD$1,500 millones en la próxima década al Estado al eliminar gastos por arrendamiento.

Entre los principales resultados, destacó la implementación del Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica en la región Sur, que ha permitido llevar internet de banda ancha a unos 16,000 hogares en nueve provincias. La iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece planes de internet asequibles por RD$299 mensuales durante seis años.

Asimismo, resaltó el proyecto UASD Conectada, que dotará a la academia de redes de fibra óptica, centros de datos, sistemas de respaldo energético y tecnología WiFi-6, impactando a aproximadamente 90,000 estudiantes, docentes y personal administrativo de los recintos de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

A estas iniciativas se suma el proyecto “Conectividad y Digitalización de Cobros en el Mercado Fronterizo de Dajabón”.

En el plano regulatorio, el Consejo Directivo del Indotel aprobó la Resolución 148-2024, mediante la cual se elevó la velocidad mínima del servicio de internet fijo de 4 a 30 megabits por segundo de bajada y de 1 a 10 Mbps de subida, mejorando la calidad del servicio y alineando al país con estándares regionales más competitivos.

En materia educativa, Gómez Mazara informó que durante su gestión el Indotel ha gestionado más de 30,500 becas en áreas STEM y 3,000 becas especializadas en ciberseguridad.

También destacó el lanzamiento del programa “Soy Digital”, orientado a capacitar en habilidades digitales básicas a 100,000 padres, madres y tutores de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.

En materia de seguridad, Indotel inició el proceso de modernización de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, con el objetivo de adecuar el marco regulatorio a los desafíos de la era digital, fortalecer la competencia y garantizar mayor protección a los usuarios.

De igual forma, la institución ejecuta el programa “Destacamentos Conectados”, dotando de conectividad y herramientas tecnológicas a 183 destacamentos policiales, lo que mejorará la capacidad de respuesta de los agentes a la ciudadanía.

También se formalizó un acuerdo con el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), que permitirá agilizar la extracción y análisis de evidencia digital para combatir delitos informáticos.

En el eje de inclusión, Gómez Mazara resaltó la integración de personas con discapacidad en la estructura institucional, así como el avance del proceso de transición a la Televisión Terrestre Digital (TTD), que garantiza mejor calidad audiovisual y un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.

En el ejercicio del rol fiscalizador, el Indotel ha realizado 35 operativos de cierre, imponiendo 21 sanciones por la prestación y reventa ilegal de servicios de telecomunicaciones, que incluyeron la clausura de 22 revendedores de internet y 13 emisoras ilegales.

En el ámbito internacional, Gómez Mazara lideró el proceso mediante el cual República Dominicana asumió en 2025 la presidencia de REGULATEL, por segunda vez desde 2011, y presentó la candidatura del país al Consejo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para el período 2027-2030, fortaleciendo el posicionamiento del país en los espacios de gobernanza digital.

Entre los proyectos estratégicos figura también una iniciativa satelital conjunta con el gobierno de España, orientada a llevar conectividad a comunidades rurales y remotas, garantizando inclusión digital sin limitaciones geográficas.

Con estos logros, la gestión de Guido Gómez Mazara consolida al Indotel como un actor clave en la modernización del sector de las telecomunicaciones, reduce brechas digitales y posiciona a República Dominicana como referente regional en transformación digital y gobernanza tecnológica.

Con esos logros Guido Gómez Mazara demuestra que todo no está perdido, en una sociedad adaptad al pensamiento de Demócrito, filósofo griego el cual cito: «Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa»

