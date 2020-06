En arranque de aparente y calculada radicalización Manuel Jiménez convoca a salir a las calles contra la emergencia

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 20,126 Fallecidos: 539 Recuperados: 12,158 Activos: 7,429

Jiménez se convirtió hoy en el primer alcalde de República Dominicana que convoca a la población, en forma desafiante, a salir a las calles a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Por-Robert Vargas

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha tenido hoy un aparente arranque de “radicalización” y ha convocado a la población para que salga a las calles.

Jiménez también resolvió ir de frente contra el gobierno contra el cual expresa su desprecio por las medidas aplicadas contra la pandemia de la Covid-19, usando un juego de palabras con el que pretende ocultar sus intenciones aparentes.

-¡Quite la emergencia y ponga el #CAMBIO!”, dice el alcalde en un twit publicado hoy en el que parece oponerse a la solicitud que hace el gobierno para ampliar durante 17 días más el estado de emergencia para afrontar los embates de la pandemia.

-“Ni un día más!

No más cifras oficiales, no más politiquería, no más plazos ni manipulación. Ya está bueno; ¡Quite la emergencia y ponga el #CAMBIO!”, dice textualmente Jiménez en su twit.

¡NI UN DÍA MÁS! ¡Protégete! y vámonos pa’ la calle.

La oposición política, en el Congreso Nacional, desde el principio de la pandemia, ha presentado resistencia a las solicitudes del Gobierno para establecer períodos prolongados del estado de emergencia.

Incluso, una legisladora opositora, Josefa Castillo, llegó a restar importancia a la pandemia y a sugerir que las autoridades sanitarias falseaban la magnitud de la situación.

Como consecuencia, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, ha concedido autorización a cuenta gotas las autorizaciones para la ampliación del estado de emergencia.

Sin embargo, el alcalde Jiménez, apenas asumió el cargo el 24 de abril pasado, solicitó que la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este le aprobara una declaratoria de estado municipal de emergencia durante 60 días, prorrogables.

La aprobación le fue hecha por las bancadas oficialista y opositora en el Concejo de Regidores.

Ahora, Jiménez reclama que “quite la emergencia” y va de frente contra el Ministerio de Salud Pública, que lleva los registros oficiales de los estragos que provoca en el país la pandemia del coronavirus.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, al menos 539 personas han fallecido en república Dominicana a raíz d epadecer complicaciones derivadas de la covid-19.

Antes de ayer, en un solo día, las autoridades registraron 526 casos nuevos de contagios, la cifra más alta en un solo día.

Según las estadísticas oficiales. en República Dominicana ya han sido registrados, hasta ayer, 20,126 casos de contagios por la Covid-19.

Es en estas circunstancias en las que Manuel Jiménez convoca al municipio a salir a las calles, pero sugiere que esa misma población se “proteja”.

La aparente radicalización de Jiménez se produce en momentos en que su prestigio dentro del Partido Revolucionario Moderno tiende a hundirse por fricciones internas relacionadas con el ejercicio municipal, y cuando está a punto de ser desafiado públicamente por sus ex compañeros de lucha en el caso de la parada de guaguas en el Parque del Este.

Ayer, varios activistas se reunieron en el entorno del parque del Este y acordaron emplazar públicamente, mañana, a Jiménez para que asuma su responsabilidad y paralice de inmediato la construcción de la parada de autobuses.

Lo harán tras considerar que el alcalde estaría “reculando” respecto de su postura anterior, de apariencia radical contra la obra edificada al lado del parque natural Los Tres Ojos.