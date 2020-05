En Invivienda Santo Domingo le gritan a los militares “¿Y el coronavirus se “pega” por la música?” + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 8,480 Fallecidos: 354 Recuperados: 1,905 Activos: 6,221

Por Robert Vargas

Un bloque de edificios del sector Invivienda Santo Domingo ha logrado atraer la atención de las fuerzas militares y policiales que imponen el toque de queda en Santo Domingo Este por la Covid-19, que en República Dominicana hasta ayer había matado 354 personas, según fuentes oficiales.

Se trata de varios edificios que comparten un estacionamiento, ubicado a menos de 75 metros lineales del parque de la barriada.

¿Qué es lo que sucede?

Las autoridades descubrieron que en ese estacionamiento una buena cantidad de vecinos se saltan el toque de queda; no prestan atención a las orientaciones de las autoridades sanitarias para que mantengan el distanciamiento social y colocan música a elevado volumen, tanto desde vehículos como desde dentro de sus viviendas.

Más de uno interpreta que, por estar “en ese rincón”,¡ a ellos no se les deben aplicar las normas a las que se obliga a cumplir al resto de la población en Santo Domingo Este, que se ha convertido en el “campeón” de los municipios de la provincia Santo Domingo al acumular más casos de contagios por el el nuevo coronavirus.

Así, algunos vecinos han convertido ese arriesgado desafío en una especie de divertido deporte.

Cuando las patrullas pasan por el entorno e ingresan a vigilar, todos aquellos que participan del “juego” corren a esconderse en sus viviendas y se burlan de las patrullas, mientras algunos graban con sus celulares a militares y policías, quizás convencidos de que le están fastidiando la vida a las patrullas y a la espera de una acción violenta para subirla a las redes sociales.

¿Y el coronavirus se “pega” por la música?

En uno de esos recorridos, desde uno de los múltiples apartamentos se escuchó burlona una voz que le preguntó a un oficial de la Fuerza Aérea, Coronel Osvaldo W. Montero Mena, “¿El coronavirus se pega por la música”?

Desde otro apartamento, en tono desafiante, se escuchó la voz de una mujer que no mostró su rostro y gritó “¡Vamos a seguir poniendo música”.

Minutos antes, una patrulla de la Fuerza Aérea de la República Dominicana había incursionado en el vecindario en forma sorpresiva. Varios de los vecinos corrieron a sus apartamentos, pero un chico quedó en el lugar.

Montero Mena lo retuvo y, con su megáfono, llamó a los parientes del jovencito.

Uno de estos llegó y el oficial le dijo que estaban violentando las normas de distanciamiento social; se exponían sin necesidad a ser contagiados por el coronavirus … y otras cosas más.

Finalmente, le ordenó llevar al chico a su casa y a él mismo que, por ser una persona adulta mayor, le sugirió que no se expusiera al contagio.

Mientras se desarrollaba esa escena, desde un apartamento en el cuarto piso de uno de los edificios, alguien prendió un aparato de música del que brotaba una pimentosa bachata. El sonido inundaba todos los apartamentos vecinos.

Desde abajo, el oficial tomó su megáfono y comenzó a llamar a quien tenía la música a alto volumen. Claro está, este no podía escucharlo.

Cuando, finalmente la persona bajó el volúmen, el oficial, que en ningún momento pudo verlo porque no dio la cara, le dijo que no estaba prohibido escuchar música dentro de su hogar, pero que esta no podía afectar la tranquilidad de los vecinos.

Le recordó que en República Dominicana hay más de 300 muertos por el coronavirus y lo instó a ser solidario con los demás.

Fue en ese momento en que, desde otro apartamento, se escuchó la voz burlona de aquel hombre que le gritó: “¿Y el coronavirus se “pega” por la música?

Después llegó la voz de la mujer desde un tercer apartamento advirtiendo que “vamos a seguir poniendo música”.

Quizás ese desafío y falta de consideración se produce porque, aún, en ese cuadrante, no tienen un contagiado ni un muerto por la Covid-19.

Si esta eventualidad ocurriera, entonces todos comenzarían a reclamar casi con violencia “¡Que vengan a hacernos las pruebas PCR!”.

La autoridad policial y militar ha dicho que le prestarán especial atención a ese lugar para obligarlos a mantener el distanciamiento social, evitar la contaminación sónica, y disminuir las posibilidades de contagio… para proteger a los vecinos de sus mismas actuaciones.