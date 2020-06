En medio de una aparente “desobediencia civil” aumentan las muertes por Covid-19 en RD

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +309 Nuevos 23,271 Fallecidos: +13 Nuevos 605 Recuperados: 14,025 Activos: 8,641

Por Robert Vargas

En medio de lo que aparenta ser la ejecución de un proyecto no declarado de desobediencia civil, los contagios y las muertes por la Covid-19 continúan imparables en República Dominicana, donde ayer quedó rota la barrera de los 600 fallecidos y los contagiados ya superan los 22,700.

Según ha informado el Ministerio de Salud pública, durante las últimas 24 horas murieron otras 13 personas por la Covid-19; mientras que los nuevos contagiados son 309.

De esa manera, República Dominicana ya acumula 605 fallecidos y 22,731 contagiados por el nuevo coronavirus, lo que hace saltar las alarmas tras dejar en evidencia que el relajamiento de las medidas de confinamiento, presionadas por el sector empresarial, la oposición y las iglesias, van en camino de provocar que se pierda todo lo logrado hasta el momento.

Anoche fue evidente que en los barrios de Santo Domingo Este parecía estar en ejecución un plan de desobediencia civil que animaba a la gente a saltarse sin rubor el toque de queda y a realizar fiestas y reuniones sin ningún respeto al distanciamiento social.

Mientras tanto, las oficinas de relaciones públicas de algunos partidos enviaban a las redacciones de los medios digitales y a las redes sociales gran cantidad de fotografías y vídeos que mostraban concentraciones de ciudadanos alrededor de líderes políticos en campaña.

Por igual, en la capital de la República, grupos opositores animaban a la gente a realizar concentraciones en la Plaza de la Bandera, frente al Parque Independencia y en otros lugares para promover protestas contra el racismo.

-“Parece que están buscando un muerto para justificar protestas masivas”, dijo a Ciudad Oriental personas que siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Al mismo tiempo, profesionales de la medicina de alto perfil vinculados a la oposición niegan que en República Dominicana exista la posibilidad de que se produzca un rebote de la pandemia y aseguran, sin base científica, que el coronavirus no soporta el calor del pavimento en este país.

Poco después de decirlo, el líder opositor Luis Abinader, y su esposa Raquel Arbaje, admitieron que habían sido afectados por la Covid-19.

Sin embargo, sorprendió que médicos vinculados al PRM dijeran que Abinader superaría el contagio “en una semana”, cuando el protocolo establece un período mínimo de 14 días.

El asunto tomó mayor interés cuando, a principio de la pasada semana, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, del opositor Partido Revolucionario Moderno, convocó a sus seguidores a salir “a las calles”.

-“Ni un día más! No más cifras oficiales, no más politiquería, no más plazos ni manipulación. Ya está bueno; ¡Quite la emergencia y ponga el #CAMBIO!”, dice textualmente Jiménez en un tuit.

Las autoridades sanitarias han confirmado que la provincia Santo Domingo es la que se han producido más muertos por al Covid-19.

Ahora, con la desobediencia civil no declarada y en pleno apogeo, la fuerza policial se ve desbordada durante las horas del toque de queda por grupos de personas que salen a las calles en sus vehículos, protogonizan fiestas con grandes grupos y se exponen a ser contagiados.

Como consecuencia, las cifras de contagios y muertes siguen imparables.

En las redes sociales algunos sectores, con sus reiterados llamados a la “desobediencia civil” dan por seguro que hacen daño al candidato oficial, sin tomar en cuenta que exponen a sus seguidores a grandes sufrimientos o la muerte por la Covid-19.

El creciente fanatismo político en RD sugiere que el país podría ser llevado a una situación de que se salve quien pueda.