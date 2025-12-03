Entregan premios nacionales XIX versión Concurso de Ensayos sobre Ética Judicial

Fuente externa

El Poder Judicial de República Dominicana premió a los ganadores de la fase nacional del XIX Concurso Internacional de Ensayos en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial, cuya temática fue “La Objeción de Conciencia y la Ética Judicial”.

Este año obtuvo el primer lugar Jenny Rafaelina López Ortiz, por su trabajo “¿Puede un juez traicionar su conciencia y seguir siendo imparcial? (una reflexión sobre límites procesales, derechos fundamentales y la dimensión humana de la justicia contemporánea)”.

El segundo y tercer lugar, respectivamente, recayeron sobre Brianda María Trujillo -Flórez Estrada con su ensayo “Conciencia, Deber e imparcialidad en el Sistema Judicial: una Revisión Ética y Jurídica del Ordenamiento Dominicano a Partir de los Casos Mitchell Nance y Luigi Tosti”; y William Ismael Lithgow Méndez, con su tema “Conciencia y Justicia”.

Se destaca, que López Ortiz también ganó el primer lugar en la fase internacional del concurso, siendo el segundo año consecutivo que República Dominicana gana el primer lugar a nivel de Iberoamérica.

En su ensayo, la ganadora del primer lugar plantea una reflexión profunda sobre si un juez puede traicionar su propia conciencia sin comprometer su imparcialidad judicial, partiendo de la premisa de que, en contextos procesales complejos, los jueces enfrentan tensiones entre normas legales y convicciones morales, y con ello, propone un equilibrio entre la ética personal y el deber jurídico, alineado con el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

El acto de premiación fue encabezado por la magistrada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Pilar Jiménez Ortiz, representante del Poder Judicial dominicano ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la SCJ e integrante del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, y la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, Coordinadora Nacional de República Dominicana ante a la Cumbre. Igualmente estuvieron presentes los magistrados en retiro Eglys Esmurdoc y Ramón Horacio González, en representación del Comité Evaluador de los ensayos concursantes.

Los tres ganadores definieron la experiencia como muy enriquecedora a nivel del conocimiento jurídico internacional.

En sus palabras de motivaciones, la magistrada Pilar Jiménez resaltó la calidad de los trabajos que se presentaron, al tiempo que felicitó a los ganadores y les exhortó a que sigan participando.

Mientras, que el magistrado Justiniano destacó la dimensión alcanzada por el concurso, pudiendo abarcar la participación no solo interna, sino además externa, constituyéndose así en una nueva visión, apertura y entusiasmo para todos los sectores interesados en trabajar el tema de la ética judicial.

Asimismo, la doctora Gervasia Valenzuela ponderó que la República Dominicana es un referente en Iberoamérica en el tema de la Etica Judicial, obteniendo en los dos últimos años el primer lugar en la fase internacional de este concurso organizado por la CIEJ con lo que se fortalece el Poder Judicial internacionalmente.

Por último, Jenny Rafaelina López agradeció al Poder Judicial por permitirle participar en el concurso, siendo abogada externa, y poder aportar a la doctrina jurídica desde el tema de la ética, abogó para que se siga promoviendo este tipo de actividad con la participación de jóvenes, especialmente de las mujeres.

El Concurso de Ensayos sobre Ética Judicial tiene como objetivo fundamental fomentar la ética en los espacios judiciales, contribuyendo a lograr la excelencia en el servicio de administración de justicia, así como, fortalecer la confianza de la ciudadanía.