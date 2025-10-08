Escogido confirma al lanzador refuerzo Jonathan Bermúdez

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- El lanzador zurdo puertorriqueño Jonathan Bermúdez estará reforzando a los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, para la temporada otoño-invernal 2025-26 que iniciará este miércoles 15 de octubre.

“Jonathan es un lanzador eficiente que aportará juventud, energía y un brazo estabilizador a nuestro staff. Confiamos en que será pieza clave de nuestra rotación”, declaró Carlos Peña, gerente general escarlata.

Bermúdez, de 29 años, trabajó abriendo partidos en el verano con el equipo Rakuten Monkeys de la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán, con rendimiento de 3-4, 33 ponches en 41.2 episodios y 4.75 de porcentaje de carreras limpias.

En el 2024 tuvo su primera participación en las Grandes Ligas con los Marlins de Miami, completando 6.2 innings de 4 ponches.

Ese ascenso a Las Mayores se produjo tras un gran trabajo en AA, donde se destacó con 2.53 de porcentaje de carreras limpias en 14 aperturas que incluyeron 70 ponches en 74.2 entradas y 1.12 de WHIP.

Bermúdez se une a los derechos Grant Gavin, Darío Agrazal, Norge Ruíz, Indigo Díaz, al zurdo Darién Núñez y al infielder Jonathan Araúz, dentro del grupo de refuerzos anunciados por los 17 veces campeones nacionales.

Los Leones continúan su preparación para la temporada en la academia de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica.