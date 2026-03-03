Explosión y fuerte incendio en la Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras ataque de drones

RT.-Un incendio se originó en la Embajada de EE.UU. en la capital de Arabia Saudita, Riad, tras una explosión en el lugar, reporta Reuters, citando a varias fuentes familiarizadas con el asunto.

«La Embajada de Estados Unidos en Riad fue objeto de un ataque con dos drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio», confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

Según informes preliminares, el incidente no dejó heridos.

Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. instó a los ciudadanos estadounidenses a «abandonar inmediatamente» y por medios comerciales más de una decena de países, entre ellos Arabia Saudita, «debido a los graves riesgos de seguridad», en medio de la propagación del conflicto armado en Oriente Medio.

La lista también incluyó a países como Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Escalada en Oriente Medio

El Ministerio de Defensa israelí anunció la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Durante la ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel contra el país persa, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Posteriormente, Tel Aviv aseguró que el asesinato de Jameneí fue el resultado de un ataque de sus fuerzas aéreas contra el complejo de mando en Teherán.