Foro Municipal: hablan de liderazgo, transparencia… y de paso le dan un jalón de orejas al poder local

Por Cinthia Polanco

En Santo Domingo Este surge otro llamado —y no de los políticos, precisamente— para que la gestión municipal deje de ser un laberinto oscuro y se convierta en lo que la gente reclama: transparente, participativa y sostenible.

La Fundación Lazos está convocando para este sábado 15 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el Foro Municipal Ciudadano “Construyendo Líderes para una Gestión Local Sostenible, Participativa y Transparente”, un escenario que, desde ya, promete poner sobre la mesa esos temas que a más de un funcionario le incomodan.

El encuentro será en el Salón de Actos del Colegio San Francisco de Asís, en la avenida Sabana Larga con Octavio Mejía Ricart.

La conferencia central estará a cargo del especialista Pedro A. Hernández, quien hablará de gobernabilidad, transparencia y participación social. Un tema que, dicho sea de paso, debería ser lectura obligada en cualquier despacho municipal donde todavía crean que gobernar es un asunto de capricho personal.

Además, habrá un panel sobre gestión de residuos, derechos ambientales y soluciones sostenibles, con la participación del ingeniero Felipe Ditrén, el ingeniero Elías Gómez, el licenciado Teodoro Lara y la regidora de Peralvillo, Clara Hernández. Esos tópicos tocan directamente la herida más grande de este municipio: la basura, el abandono y la incapacidad de resolver lo básico.

La invitación está firmada por Alexandra Peña, en nombre de la Fundación Lazos, y dirigida a los medios para que cubran un espacio donde, si todo sale bien, la ciudadanía podría encontrar herramientas reales para exigir cuentas… y no solo discursos.

Municipio que no se organiza, se hunde. Y SDE lo sabe. Aquí estaremos.