Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- La Academia Aérea General Piloto Frank Andrés Feliz Miranda (AGBPFAFM), de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), ganó las competencias de natación correspondiente a los XXVIII Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas.

Los cadetes nadadores de la aviación consiguieron cinco medallas de oro, cuatro de platas y dos de bronce para totalizar 11 preseas y adueñándose del primer lugar, dejando la segunda posición a los cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras (AMBC), del Ejército de República Dominicana (ERD), con tres oros, cinco platas y tres de bronce, y sumar 11.

La Academia Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier (ANDWL), de la Armada, se ubicó en la tercera plaza con dos oros, una plata y cinco bronces, para llegar a ocho, y en cuarto peldaño y sin ninguna medalla ganada quedó la Academia 2 de Marzo para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González (AJFHG), de la Policía Nacional.

Mejores individual

El guardiamarina de cuarto año José Armando Díaz Suffront, de la Armada, fue el más laureado al conseguir las dos medallas de oro que obtuvo su institución (50 y 100 metros libre masculino) y una de bronce.

En la rama femenina, la mejor fue la cadete de tercer año de la Fuerza Área, Pamela Pichardo Pérez, quien conquistó dos preseas de oro en los 50 y 100 metros libre.

Las posiciones por institución en las diferentes modalidades fueron en los 4×50 masculino libre el primer lugar de la FARD, segundo el ERD y tercero la ARD; en los 4×100 masculino libre la FARD, ERD y ARD; y en los 4×100 femenino libre ganaron el ERD, FARD y ARD.

En relevos 4×50 mixtos dominaron el ERD, FARD y ARD en ese mismo orden; en relevos 4×100 mixtos la FARD, ERD y ARD.

Los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas son organizados por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CODFAPON), presidida por el general de brigada José Manuel Durán Infante, del Ejército de República Dominicana (ERD).

La presidencia del Comité Organizador está a cargo del coronel paracaidista (DEM) Osvaldo Montero Mena, de la FARD, quien ha resaltado la importancia de esta cita deportiva como espacio de confraternidad, disciplina y desarrollo físico integral de los futuros oficiales.