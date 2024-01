Fuerza del Pueblo juramenta candidatos a alcaldes de provincia María Trinidad Sánchez

Fuente Externa

Nagua.- Joel Veras, candidato a alcalde del municipio cabecera de María Trinidad Sánchez, deploró el mal estado en que se encuentran las instalaciones del ayuntamiento de este municipio y, dijo que: «ese ayuntamiento no es un centro de negocio, ni de enriquecimiento. Esa es la casa de servirle a los nagueros».

En el acto de proclamación como candidato de la Fuerza del Pueblo, celebrada este domingo, Veras expresó que, luego de terminar su gestión municipal podrá caminar por las calles sin temor, porque habrá actuado con honradez, ya que, no irá al ayuntamiento a buscar intereses personales.

«Es lo que no pueden hacer otros (incumbentes actuales), que no están en condiciones de enfrentar el escrutinio de esta sociedad, porque no supieron diferenciar entre un salario personal y los recursos que son para el beneficio de las comunidades y moradores de este municipio», señaló el candidato a alcalde.

Además de la candidatura a alcalde por Nagua, fueron proclamados en este acto los aspirantes a regidores para la misma demarcación, y directores y vocales para las juntas distritales de los distritos municipales que componen el municipio.

En el marco de la actividad, el presidente provincial de la FP en María Trinidad Sánchez, José Luis Cosme, indicó que el pueblo tiene las esperanzas cifradas en un joven que conoce las necesidades de los nagueros, que está preparado para ofrecer soluciones estratégicas a las grandes prioridades de la ciudad y, que cuenta con un equipo de hombres y mujeres dispuestos a trabajar unificados para lograr este objetivo.

Este domingo 7 de enero también fueron proclamados como candidatos a alcaldes de la Fuerza del Pueblo, Casimiro Silverio, por Río San Juan y; Gabino Fernández, por Cabrera.

Las proclamaciones, junto a las juramentaciones de los comités coordinadores de campaña, fueron encabezadas por Modesto Reyes Guzmán, coordinador de campaña para la provincia María Trinidad Sánchez; José Luis Cosme, presidente provincial de la Fuerza del Pueblo y coordinador adjunto de campaña; Amaurys Romero, enlace provincial; además de los presidentes municipales en cada territorio.