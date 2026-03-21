Geanilda Vásquez dicta conferencia sobre brechas de género y liderazgo femenino en RD

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Santo Domingo.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, dictó la conferencia “Mujer, Familia y Sociedad: Reflexiones Necesarias”, donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en la actualidad.

Durante su intervención, Vásquez planteó que, aunque se han registrado avances en educación, participación laboral y liderazgo femenino, aún persisten brechas significativas que limitan el desarrollo pleno de las mujeres, especialmente en el acceso a oportunidades, la autonomía económica y el reconocimiento de su aporte en la sociedad.

La funcionaria destacó que, pese a que las mujeres representan más del 52 % de la población en edad de trabajar, solo el 43 % forma parte de la fuerza laboral, mientras que cerca del 70 % de la población económicamente inactiva corresponde al sexo femenino.

“Detrás de esos números hay historias, talentos que no han tenido oportunidad y esfuerzos que no han sido reconocidos”, expresó.

Asimismo, subrayó la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, señalando que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a estas tareas, lo que calificó como una desigualdad estructural que requiere corresponsabilidad social.

Vásquez también resaltó el papel de la mujer como puente entre el Estado y la sociedad, destacando iniciativas del Gabinete de Política Social como el programa CEDI-Mujer y Oportunidad 14-24, donde la participación femenina ha sido clave para lograr mayor impacto comunitario.

“La mujer no es solo beneficiaria de políticas públicas, es protagonista del cambio”, afirmó.

No obstante, advirtió que persisten retos importantes como la desigualdad salarial, mayores tasas de desempleo femenino y la violencia de género, una problemática que sigue afectando a miles de mujeres en el país.

Como parte de las propuestas, la coordinadora planteó la necesidad de avanzar en el reconocimiento económico del trabajo de cuidados, fortalecer la educación continua, ampliar la participación femenina en espacios de decisión y promover una transformación cultural que impulse la igualdad desde el hogar.

“El desarrollo de un país no puede sostenerse sobre el esfuerzo invisible de sus mujeres”, concluyó Vásquez, al reiterar el llamado a construir una sociedad más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todas.

La actividad fue organizada por el Gabinete de la Familia, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional.