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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El Gabinete de Política Social juramentó este jueves a la licenciada Maritza Félix como nueva directora regional del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer, en un acto que reafirma el compromiso gubernamental con la inclusión y el desarrollo integral de las mujeres.

La ceremonia fue encabezada por Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social, quien destacó la necesidad de continuar fortaleciendo los programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

“Seguimos trabajando para garantizar oportunidades reales a las mujeres, promoviendo su desarrollo integral, su autonomía y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad”, expresó Vásquez.

Por su parte, Félix afirmó que asume el cargo con el compromiso de impulsar iniciativas enfocadas en la formación, el empoderamiento y el desarrollo integral de las usuarias del centro, en consonancia con las políticas sociales del Gobierno dominicano.

Autoridades presentes

En el acto participaron diversas autoridades locales y nacionales, entre ellas:

Amarilis Baret

Mariana Moreno

Geidy Espinal

Euma Grullón de Jorge

Los asistentes valoraron el impacto de este tipo de iniciativas en el fortalecimiento de las comunidades.

Agenda institucional en Santiago

En el marco de su visita, la coordinadora del Gabinete de Política Social sostuvo un encuentro con Eddy Báez, director del distrito municipal Santiago Oeste.

Durante la reunión se abordaron necesidades prioritarias de las comunidades, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Gobierno central y las autoridades locales, y mejorar la capacidad de respuesta a la ciudadanía.

Estas acciones forman parte de la agenda nacional del Gabinete de Política Social, orientada a ampliar el alcance de sus programas y consolidar su presencia en el territorio.