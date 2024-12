Gloria Reyes aclara Bono Navideño alcanza pensionados, desempleados, personas de bajos ingresos y hogares

Fuente externa

Santo Domingo Oeste, .- La directora general de Supérate, Gloria reyes, aseguró este lunes que el hecho de que una persona aparezca en la plataforma de consulta del Bono Navideño 2024 no significa que sea beneficiaria de este apoyo económico que ha dispuesto el Gobierno, como sucedió con varias figuras de la vida pública nacional.

Durante una intervención en La Semanal celebrada en Santo Domingo Oeste, la funcionaria afirmó que la “brisita navideña” está siendo entregada solo a las personas que cumplen con los requisitos y que han sido clasificados en tres grupos: personas jubiladas, desempleadas y de bajos ingresos, así como también hogares categorizados como ICV-1 y ICV-2 en la base de datos de hogares elegibles del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Asimismo, indicó que la plataforma digital de verificación está alimentada con el filtro de la base de datos de la TSS y si una persona no está cotizando, “o sea, desempleada, desocupada o pensionada no hay forma de filtrar y por esa razón hemos visto que han salido personas que aunque estén ahí, no califican para recibir la brisita navideña”, detalló la funcionaria.

En ese sentido, Gloria Reyes reiteró que para ser elegible, el beneficiario y/o la beneficiaria debe llenar los requisitos, tales como estar desempleado/a o percibir un salario formalizado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que no supere los 30 mil pesos mensuales.

Reyes indicó que los beneficiarios recibirán una tarjeta Mastercard Banreservas con el monto de 1,500 pesos, la cual debe ser retirada en operativos que realizan las instituciones encargadas, con cédula en manos, y activada llamando al número 809-920-2004. El Bono Navideño estará disponible hasta el 30 de junio del año 2025.

En este 2024, el gobierno que encabeza Luis Abinader otorgará 3 millones de Bonos Navidad, los cuales serán entregados por el Gabinete de Políticas Sociales, Plan Social de la Presidencia, Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y Supérate, que el pasado domingo inició en Santo Domingo Este la entrega de 350 mil Bonos Navidad 2024, correspondientes a la institución.