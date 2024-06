Gobierno reconoce ONG de salud que trabaja la prevención de enfermedades

Por Jose Carmona

SANTO DOMINGO, RD. – Por el cumplimiento de las normativas y buen manejo de los recursos económicos recibidos del Estado Dominicano, el ministerio de Salud Pública reconoció la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, (FUNDACAM).

Para otorgar el reconocimiento a la ONG, el órgano rector del sistema nacional de salud, valoró los aportes realizados por la fundación, a la mejora de la calidad de vida de la población en sectores vulnerables de República Dominicana.

La entidad presidida por el cardiólogo, Tirso Roa Castillo, es una fundación del área de salud, y se dedica a la prevención y asistencia médica de enfermedades cardiacas para reducir las pérdidas de vida por infarto al corazón.

La distinción firmada por el ministro de Salud, doctor Víctor Elías Atallah Laham expresa: El ministerio de Salud Publicas y Asistencia Social, (MISPAS), en el ejercicio de su función como órgano rector del sistema nacional de salud reconoce la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, doctor Tirso Roa Castillo, incorporada.

El texto del reconocimiento dice: por su desempeño, apego y cumplimiento de las normativas y políticas para la adecuada ejecución de los recursos subvencionados por el Estado Dominicano, así como por sus aportes a la mejora de la calidad de vida de la población en sectores vulnerables de República Dominicana.

El doctor Roa Castillo, agradeció a la autoridad de salud el reconocimiento y dijo que cuando se trabaja con deseo de servir de corazón se puede hacer mucho con poco recurso económico. “esperamos el aumento de la partida que recibimos del Estado, para seguir llevando prevención en salud a quienes más lo necesitan”.

La fundación además de los servicios médicos que ofrece en su sede central, calle coronel María Lora Fernández, 1-A, Los Ríos, realiza jornadas de salud en sectores de escasos recursos económicos, que viven en condiciones vulnerables por falta de accesibilidad a la salud preventiva, en las cuales siempre encuentran alrededor de un 10 por ciento con enfermedades avanzadas o de gravedad.

El profesional de la medicina aclaró que la entidad que dirige no hace operativos médicos, si no jornadas de salud preventiva, cuyo objetivo es detectar a tiempo las enfermedades y si no existen orientar al paciente como mantener en buen estado su salud.

“Cuando nos trasladamos a una comunidad, llevamos un equipo de médicos multidisciplinarios, acompañado del laboratorio clínico, Amadita que nos está apoyando y farmacéuticas del país que producen los mejores medicamentos, encontramos la enfermedad e iniciamos su tratamiento para su curación o mantenerla bajo control”, precisó el especialista del corazón.

Las jornadas médicas son bastantes costosas, pero gracias a la colaboración de algunas empresas podemos hacerlas, a las que agradeció, entre esas cito, Caribe Tour, que otorga el transporte de ida y vuelta al personal.

FUNDACAM es una organización sin fines de lucro dirigida por el doctor Roa Castillo e integrada por un grupo de médicos especialistas que toman parte del tiempo de su familia, para ayudar a la prevención de enfermedades.

La ONG promueve la creación de la cultura de la prevención en salud, para disminuir los gastos que realiza el Estado Dominicano en internamientos y tratamientos a enfermedades catastrófica.