Guardia Revolucionaria iraní: «Quemaremos cualquier barco que pase por el estrecho de Ormuz»

RT.-El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, ha quedado cerrado y cualquier embarcación que intente pasar por él podría ser blanco de ataques, advirtió este lunes Ebrahim Jabbari, alto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

«El estrecho de Ormuz está cerrado», declaró. «Cualquiera que quiera pasar, nuestros abnegados héroes de la Armada y el Ejército del CGRI prenderán fuego a esos barcos», manifestó Jabbari.

«No vengan a esta región. No permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo», concluyó el comandante.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

La jornada anterior, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció a través de repetidos mensajes de alta frecuencia que se prohíbe a los buques cruzar el estrecho de Ormuz, que había sido cerrado.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Por él transitan buques petroleros y gasísticos de Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Irán y Kuwait. Desde allí llevan sus productos a través del Océano Índico a países como India o China.

El anuncio se produce en medio de la escalada militar entre Irán, por un lado, e Israel y EE.UU., por otro, que comenzó la madrugada del pasado sábado tras una ofensiva contra la República Islámica.

En respuesta, Irán lanzó varias andanadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

El 1 de marzo, el CGRI anunció que la nación persa impactó con misiles a tres petroleros de EE.UU. y del Reino Unido.