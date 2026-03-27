“Hito Histórico en la Educación Física: INEFI Culmina con Éxito Seminario de Actualización que Transforma el Futuro a más de 300 Docentes de todo el país”

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JUAN DOLIO, San Pedro de Macorís, R.D. – El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) marcó un antes y un después en la pedagogía deportiva nacional al concluir con éxito su Seminario de Actualización Curricular. Este evento, que reunió a más de 300 docentes de todo el país, se erige como la capacitación de mayor envergadura y trascendencia en la historia reciente de la institución.

Bajo el firme respaldo del Ministerio de Educación (MINERD), la jornada no solo representó el cierre de un ciclo de formación, sino el nacimiento de una nueva era de gestión curricular eficiente. El seminario dotó a los maestros de herramientas críticas para enfrentar los desafíos del año escolar vigente, elevando el estándar de la educación física a niveles de competencia internacional.

Una Transformación Integral del Perfil Docente

La trascendencia de este encuentro radicó en su capacidad de fusionar la ética profesional con las vanguardias metodológicas. Los participantes profundizaron en:

* Innovación Educativa: Implementación de la Metodología STEAM, integrando la ciencia y la tecnología al movimiento.

* Impacto Social: El modelo de Escuela Abierta y Activa, diseñado para convertir los centros educativos en núcleos de vitalidad comunitaria.

* Identidad y Liderazgo: El fortalecimiento del rol del docente como guía ético y social de las nuevas generaciones.

«Estamos ante un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez, el INEFI despliega una formación de esta escala con parámetros internacionales», enfatizó Orlando Taveras, director docente del instituto, al subrayar que este es solo el inicio de un ambicioso calendario que incluye capacitaciones de verano y proyectos de investigación regional a partir de abril.

De su lado, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, reafirmó el compromiso de la gestión con la dignificación del magisterio. «No solo estamos actualizando currículos; estamos transformando vidas. A través de aulas de motricidad y seminarios de alto nivel, estamos devolviendo al educador físico el prestigio y las herramientas que merece para forjar el futuro de nuestra juventud».

Con la clausura de este seminario, el INEFI no solo cumple una meta administrativa, sino que consolida un legado de profesionalización que impactará directamente en la salud, el desarrollo y la disciplina de miles de estudiantes dominicanos.