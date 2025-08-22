Fuente Externa

Santo Domingo.– El Directorio del Instituto Agrario Dominicano (IAD) aprobó la Resolución número 01/2025, que marca el inicio de un proceso histórico de reorganización institucional, mediante la integración y unificación de su cartera de servicios de apoyo a los productores de la reforma agraria con la del Ministerio de Agricultura (MARD), y el traspaso al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) del manejo de los pozos y bombas en asentamientos parcelarios, con el objetivo de consolidar la reforma agraria y optimizar los servicios al sector rural.

La medida responde al mandato constitucional de promover el uso social de la tierra y fortalecer la integración de la población campesina al desarrollo nacional, eficientizando los servicios prestados a los productores agropecuarios en el marco de la racionalidad administrativa, logrando la cohesión sectorial de las políticas públicas de apoyo al campo dominicano.

En esta primera etapa, se integrarán al MARD a partir del primero de enero de 2026 los servicios de fomento productivo, asistencia técnica, acceso al financiamiento, infraestructura rural, provisión de maquinaria y acompañamiento social, actualmente ofrecidos por el IAD.

Asimismo, el INDRHI asumirá las funciones de la División de Pozos y Bombas del Departamento de Ingeniería del IAD, para fortalecer la gestión integral de sistemas de riego.

La resolución se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública aprobado por el presidente Luis Abinader, y busca eliminar duplicidades entre el IAD y el MARD, optimizar el uso de recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a más de 127,000 parceleros en 604 asentamientos agrarios.

El Instituto mantendrá su rol como ente gestor de la reforma agraria, enfocándose en la identificación y regularización de más de 10.8 millones de tareas de tierra, y puesta en marcha del primer plan masivo de titulación definitiva en favor de los beneficiarios legítimos de la reforma agraria. Para ello, el IAD trabajará junto a la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y coordinará con entidades como la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco Agrícola.

La resolución garantiza la continuidad de los servicios a los beneficiarios, la protección de los derechos adquiridos de todos los parceleros y la preservación del patrimonio inmobiliario estatal. Además, instruye al IAD a desarrollar una campaña informativa nacional para orientar a los parceleros sobre los cambios institucionales.

El proceso será acompañado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el Comisionado para las Reformas del Estado (CRE) y otras entidades, con miras a reformular el presupuesto 2026 conforme a las tareas asumidas por el MARD, el INDRHI y el IAD.

El Directorio del IAD está conformado por el ministro de Agricultura, quien lo preside, el ministro de Educación, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ministro de Trabajo, el administrador general del Banco Agrícola, el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, (PROINDUSTRIA) y Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC), Darío Castillo Lugo y Víctor Ynoa, secretario.