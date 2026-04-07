Indotel y MINERD reconocen a más de 300 estudiantes destacados en disciplinas STEM

El programa de alcance nacional reconoce a jóvenes de secundaria de sectores vulnerables por su excelencia académica y liderazgo en áreas científicas y tecnológicas

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en coordinación con el Ministerio de Educación (MINERD), entregó el Premio al Mérito Estudiantil en Disciplinas STEM, una iniciativa de alcance nacional orientada a reconocer la excelencia académica y el liderazgo de estudiantes de secundaria provenientes de sectores vulnerables.

La actividad se realizó en el Auditórium Casa San Pablo del Distrito Nacional en un acto que reunió a estudiantes seleccionados por su desempeño académico, su participación en proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como por su liderazgo dentro de sus centros educativos.

En esta edición fueron reconocidos más de 300 estudiantes a nivel nacional, escogidos en función de sus méritos académicos y su capacidad de influir positivamente en sus comunidades educativas.

Consejo Directivo del Indotel designa a Desirée Logroño como nueva directora ejecutiva El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, expresó que se le debe dar oportunidades a los jóvenes, no solo por sus méritos académicos, sino también porque el mercado laboral exige cada vez más formación y habilidades en áreas como matemáticas, contabilidad e ingeniería.

Señaló que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, a través del Indotel, ha trabajado para que los estudiantes tengan acceso a herramientas tecnológicas que les permitan avanzar y desarrollar su talento, al sostener que los dominicanos solo necesitan una oportunidad.

Por su parte, la viceministra de Educación de Servicios Técnicos Pedagógicos, Ancell Scheker, en representación de Luis Miguel de Camps, ministro de Educación, destacó que para esa institución es un deber ofrecer una educación de calidad, y que este tipo de iniciativas promueve en los estudiantes competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Subrayó que esta formación no solo fortalece el aprendizaje académico, sino que también desarrolla pensamiento lógico, creatividad, resolución de problemas y capacidad para aportar soluciones a situaciones sociales desde el conocimiento.

El exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz participó en el evento como invitado especial, donde exhortó a los jóvenes a mantenerse enfocados en su formación académica y personal, y resaltó que la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo constante son claves para alcanzar el éxito. En ese sentido los motivó a aprovechar las oportunidades educativas y tecnológicas que se les brindan el Indotel para construir un mejor futuro.

El premio STEM contempla dos categorías: Mérito Estudiantil, dirigida a estudiantes de quinto de secundaria, y Liderazgo, orientada a estudiantes de cuarto de secundaria.

Como parte del reconocimiento, los estudiantes beneficiarios recibieron una laptop de última generación, un dispositivo de conectividad con acceso a internet, participación en un bootcamp tecnológico intensivo, becas para cursos digitales en plataformas especializadas y un certificado de reconocimiento.

Esta iniciativa busca reducir la brecha digital, fomentar las vocaciones tecnológicas y fortalecer el capital humano en áreas estratégicas para el desarrollo del país, mediante el estímulo al talento joven y el acceso a herramientas concretas para su formación.

A través de este programa, Indotel promueve que los estudiantes reconocidos se conviertan en agentes multiplicadores del conocimiento en sus comunidades, ampliando el impacto de la educación tecnológica y contribuyendo a una mayor inclusión digital.

Con esta acción, Indotel y MINERD respaldan el desarrollo de jóvenes con alto potencial y crean oportunidades para que puedan continuar fortaleciendo sus capacidades en disciplinas esenciales para el presente y el futuro de República Dominicana.

A la premiación asistieron Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme; el miembro del Consejo Directivo del Indotel, Fausto Rosario Adames y la directora ejecutiva del Indotel, Desireé Logroño.