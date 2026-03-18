Irán cierra varios tramos del yacimiento de gas más grande del mundo tras bombardeo enemigo

Varias secciones del yacimiento de gas South Pars —el más grande del mundo— fueron cerradas en Irán este miércoles tras bombardeos de Estados Unidos e Israel, reporta la agencia Fars News citando a las autoridades locales, Informa RT

Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Actualmente, la situación sobre el terreno está bajo control, mientras los equipos de bomberos proceden con la extinción de las llamas.