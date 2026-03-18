Exteriores

Irán cierra varios tramos del yacimiento de gas más grande del mundo tras bombardeo enemigo

El ataque afectó ciertas secciones del yacimiento South Pars.

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco18 marzo, 2026

 

Varias secciones del yacimiento de gas South Pars —el más grande del mundo— fueron cerradas en Irán este miércoles tras bombardeos de Estados Unidos e Israel, reporta la agencia Fars News citando a las autoridades locales, Informa RT

Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Actualmente, la situación sobre el terreno está bajo control, mientras los equipos de bomberos proceden con la extinción de las llamas.

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