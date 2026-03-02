Fuente Externa

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y la Dirección General de Embellecimiento avanzan en un acuerdo de colaboración interinstitucional para impulsar la limpieza, el mantenimiento y la optimización de sus instalaciones.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario, se reunió con Rodolfo A. Valera Grullón, director general de la institución, para coordinar acciones de apoyo en la jornada de limpieza y gestionar la Certificación Anual de Funcionamiento, documento que asegura el cumplimiento de las normativas de seguridad y mantenimiento.

Durante la reunión, Rosario destacó que el encuentro ocurrió “en el contexto de crear lazos de colaboración entre ambas instituciones” y agregó que “nosotros, como institución, los asesoraremos en los sistemas que requieren, a través de nuestro centro Solution Factory, una factoría de software que contamos en el instituto”.

En ese orden destacó que el ITLA brindará asesoría en los sistemas que la institución necesita y que se establecerán acuerdos de capacitación para su personal, mientras la Dirección General de Embellecimiento apoyará la mejora de todo el entorno, no solo del ITLA La Caleta y su frente, sino también de los demás recintos de la entidad académica a nivel nacional, y que ambos ambos funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional.

La iniciativa busca generar una alianza estratégica, cumplir con las normativas vigentes y optimizar los recursos del ITLA, en el marco de un operativo de reorganización y embellecimiento de sus instalaciones.