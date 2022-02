José Liz: “este gobierno ha marcado la diferencia en cuanto al combate a la corrupción y a la impunidad”

Por Darwin Feliz Matos

Exhorta a la militancia del PRM a cuidar la oportunidad del voto de confianza que brindó el pueblo dominicano de cumplir el cambio prometido y hacerlo de manera correcta, como lo ha venido haciendo, el presidente, Luis Abinader.

Santo Domingo Este. – El director de políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en este municipio José Liz, consideró que esa organización política pese a su corta edad ha mostrado abundante madurez, al tiempo que dijo que en mancomunidad con el gobierno se emplean los cambios que se prometieron durante la campaña.

El dirigente perremeísta explicó que dentro de las promesas cumplidas por el presidente Luis Abinader están la designación de una procuradora independiente, así como más de 2 millones de dominicanos incluidos en esta gestión al sistema de seguro SENASA, el incremento de la economía, siendo de la mejores de la Región, independiente de la pandemia producida por el Covid 19

“Nuestro presidente Luis Abinader ha colocando la salud de la población como uno de sus principales objetivos fundamentales, haciendo la inversión necesaria para garantizar la salud de toda la población, estableciendo un modelo más eficiente, completo y cercano al ciudadano. En donde ha aplicando sus mayores esfuerzos y la voluntad para lograr conseguir que la mayoría esté inoculada con más de una dosis” precisó.

Combate a la corrupción

José Liz explicó que el presidente Luis Abinader no solo ha establecido un nuevo precedente con el combate al flagelo de la corrupción, en la que no solo ha designado una justicia con autonomía, sino que no se ha inmiscuido en sus procesos.

“Este gobierno ha marcado la diferencia en cuanto al combate a la corrupción y a la impunidad, la sabia decisión del presidente Luis Abinader de designar una procuradora independiente, ha permitido que la justicia pueda obrar con la autonomía necesaria sin una orden de palacio, lo que contribuye a fortalecer la institucionalidad, que todos los dominicanos durante décadas habíamos anhelado” dijo.

Fortalecer el PRM

José Liz narró que cuando los dirigentes y militantes del PRM decidieron abandonar la vieja casa para fundar el nuevo partido, lo hicieron bajo el firme compromiso de que la política nacional necesitaba una redirección que fuera suficientemente mente organizada y trasparente que pueda lograr con la participación de todos la transformación política, para conseguir el desarrollo económico y social de la República Dominicana que durante demasiados años se necesitaba, ante las malas prácticas antidemocráticas y corruptas que desarrollaba durante muchos años.

“Los dirigentes del PRM tenemos la memoria bien activa, para recordar las malas experiencias del pasado, en los cuales cuando llegábamos al poder accionábamos todos con cabeza propia, ignorando las autoridades que nos condujeron al poder, esas malas acciones del pasado nos llevaron a mantenernos por largo tiempo en la oposición, por lo que hemos aprendido de nuestros propios errores, entendimos que la democracia debe ser dirigida y orientada por el mejor de los caminos y gracias a Dios hoy podemos decir que estamos muy bien dirigidos, representados y orientados por nuestro presidente” expuso.

Sostuvo que durante mucho tiempo los hoy dirigentes del PRM, pusieron en riesgo su salud y la economía de sus propios hogares en busca de construir un partido mayoritario, y con oportunidades de alcanzar el poder, lo que según dijo con esfuerzo y dedicación lograron concretizar ese sueño en un tiempo récord.

Liz instó a la militancia del PRM a cuidar la oportunidad del voto de confianza que brindó el pueblo dominicano, de cumplir el cambio prometido y hacerlo de manera correcta, como lo ha venido haciendo, el presidente, Luis Abinader.

“Debemos continuar construyendo en unidad un partido cada vez más fuerte, por lo que reitero a mis compañeros de partido a que cuidemos lo que con mucho esfuerzo hemos edificado con armonía y unidad, reconociendo siempre todos tenemos derechos de aspirar, coincidente de que para no repetir las viejas prácticas, en la antigüedad llegábamos al poder dirigido por nuestros líder, pero desde que llegábamos todos comenzábamos a decir que accionábamos con cabeza propia, miren la historia partidaria, en esté momentos debemos concentrarnos en defender nuestro gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader el cual se ha caracterizado por la transparencia y contribuir con el desarrollo de todos los dominicanos”, explicó.

José Liz aseguró que el país hoy vive transformaciones nunca antes vistas, “el presidente Luis Abinader se ha despojado de poder cuando ha sido preciso, para construir una sociedad donde funcione la institucionalidad, acciones que han sido valoradas por los diferentes sectores de la sociedad, como justas, de un mandatario que fielmente cumple su palabra empeñada” citó.

“La República Dominicana nunca había tenido un presidente que se preocupara tanto por desarrollar una gestión con transparencia como la que está haciendo Luis Abinader, preocupado por el desarrollo de la nación y poniendo el oído en el corazón del pueblo, lo que le ha permitido trabajar por y para la gente, como soñó nuestro extinto líder José Francisco Peña Gómez.